L'Italvolley femminile saluta Napoli con un netto successo sulla Serbia Azzurre vittoriose con estrema facilità, torneo vinto dalla Turchia che ha chiuso a punteggio pieno.

L’Italvolley femminile ha salutato Napoli con un successo. Azzurre vittoriose con un netto 3-0 sulla Serbia, una delle grandi rivali della storia recente del gruppo allenato da coach Mazzanti. Il tecnico italiano ha schierato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali la napoletana Cristina Chirichella (sei punti per lei) e Danesi, libero l’altra campana Monica De Gennaro.

Irriconoscibili invece Boskovic e compagne che lasciano Napoli e il PalaVesuvio con un secco 3-0 con i seguenti parziali: 25-14, 25-22, 25-18. La Serbia però sarà una delle grandi avversarie dell’Italvolley al Mondiale, guai a sottovalutare una squadra capace di dominare il panorama internazionale per diversi anni.

“È stata sicuramente la miglior prestazione della competizione, la nostra fase muro-difesa ha funzionato alla perfezione. Analizzando le tre gare possiamo dire che il nostro è stato un torneo in crescendo, considerato anche il fatto di che abbiamo incontrato tre grandi squadre. Ogni gara è stata diversa l'una dall'altra e questo c'ha dato modo di confrontarci con difficoltà differenti, permettendoci di crescere.

È la terza volta che vengo qui a Napoli, ho imparato a conoscere questa gente e sicuramente il tifo del pubblico c'ha regalato quella magia e quel senso di patriottismo che ci darà ancora pi carica in vista del Mondiale. Noi siamo l'Italia e ce la metteremo tutta per rendere felici i nostri tifosi".

Il torneo è stato vinto dalla Turchia che ha concluso con la terza vittoria in altrettante partite, questa volta è stata la Polonia a dover alzare bandiera bianca: 1-3 (10-25, 25-23, 18-25, 20-25).

TABELLINO: ITALIA-SERBIA 3-0 (25-14, 25-22, 25-18)

ITALIA: Danesi 12, Egonu 15, Bosetti 13, Chirichella 6, Orro 2, Sylla 8, De Gennaro (L). Lubian 1. N.e: Gennari, Bonifacio, Malinov, Fersino, Pietrini, Nwakalor. All. Mazzanti

SERBIA: Zivkovic 1, Mihajlovic 3, Popovic 4, Boskovic 12, Milenkovic, Stevanovic 3, Pusic (L). Busa 6, Lazovic, Lozo 6, Bjelica, Jegdic. N.e: Mirkovic, Aleksic. All. Santarelli

Arbitri: Pasciari (ITA), Capolongo (ITA).

Spettatori: 4000.

Durata set: 24’, 30’, 23’.

Italia: 6 a, 13 bs, 7 mv, 21 et.

Serbia: 3 a, 7 bs , 5 mv, 24 et .

IL CALENDARIO COMPLETO DEL TORNEO

12 SETTEMBRE

Italia-Turchia 1-3 (25-22, 23-25, 18-25, 15-25)

Polonia -Serbia 1-3 (21-25, 25-21, 17-25, 21-25)

13 SETTEMBRE

Serbia-Turchia 1-3 (22-25, 22-25, 25-23, 25-27)

Italia-Polonia 3-1 (25-18, 25-21, 23-25, 28-26)

15 SETTEMBRE

Polonia-Turchia 1-3 (10-25, 25-23, 18-25, 20-25)

Italia-Serbia 3-0 (25-14, 25-22, 25-18)

CLASSIFICA: 1. Turchia 3V; 2. Italia 2V; 3. Serbia 1V; 4. Polonia 0V.

Foto: Federvolley.it