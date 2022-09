Maniero-gol: la Turris espugna Picerno ed è seconda Terza vittoria consecutiva per gli uomini di Padalino

Il primo gol in maglia corallina di Riccardo Maniero decide la trasferta di PIcerno. Turris alla terza vittoria consecutiva e che sale ora a 10 punti in classifica, agganciando al secondo posto il Catanzaro. Al 47' il gol vittoria dell'attaccante ex Avellino

PICERNO-TURRIS 0-1

RETE: st 2′ Maniero.

PICERNO (4-3-3): Crespi; Novella (36′ st Finizio), De Franco, Garcia, Guerra (36′ st Monti); De Cristofaro (15′ st Gerardi), Dettori (36′ st D’Angelo), Pitarresi; Liurni (9′ st Kouda), Reginaldo, Esposito. A disposizione: Albertazzi, Allegretto, Santarcangelo, Pagliai, Orsi, Golfo, De Ciancio, Montesano. All. Longo.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Boccia; Ercolano, Taugourdeau (15′ st Acquadro), Gallo (34′ st Frascatore), Contessa; Santaniello (34′ st Longo), Maniero (15′ st Giannone), Leonetti (26′ st Haoudi). A disposizione: Donini, Fasolino, Vitiello, Di Franco, Stampete, Invernizzi, Aquino, Finardi. All. Padalino.

ARBITRO: Nicolini di Brescia.

NOTE: Spettatiri 900 circa di cui 250 ospiti. Ammoniti: Maniero, Esposito, Garcia, Leonetti, Kouda. Recupero: pt 2′; st 5′.