La Juve Stabia fa sul serio: battuto anche il Monopoli (2-0) Un eurogol di Silipo blinda il vantaggio di Caldore

La Juve Stabia non si ferma più e conquista la seconda vittoria consecutiva, la terza in quattro giornate. Già nel primo tempo archivia la pratica Monopoli con i gol di Caldore e Silipo e sale a 9 punti in classifica.

IL TABELLINO

JUVE STABIA (4-3-3) – Barosi, Maggioni, Cinaglia, Caldore, Mignanelli (82’ Dell’Orfanello), Ricci (82’ Zigoni), Berardocco, Altobelli, Silipo (58’ D’Agostino), Pandolfi (74’ Bentivegna), Scaccabarozzi (74’ Gerbo). A disp. Russo, Carbone, Tonucci, Maselli, Guarracino, Della Pietra, Picardi, Vimercati, Peluso. All. Colucci

MONOPOLI (4-4-2) – Avogadri, Falbo, Bizzotto, Fornasier, Starita (67’ Rolando), Simeri, Montini (89’ Corti), Vassallo (46’ De Risio), Hamlili (67’ Bussaglia), Manzari (89’ Piarulli), Vitteritti. A disp. Bevilacqua, Iurino, De Santis, Cristallo. All. Laterza

Arbitro Di Marco di Ciampino (Licari-Micalizzi; IV Ancora)

GOL: 11’ Caldore (JS), 35’ Silipo (JS)

AMMONIZIONI Vassallo (M), Silipo (JS), Manzari (M), Cinaglia (JS), Hamlili (M), Maggioni (JS)

ESPULSIONI -