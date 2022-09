Napoli Boxe, grande successo in Piazza Santa Maria la Nova Nella sfida alla Slovenia vincono tutti i pugili italiani, quattro successi per il team di Silvestri

È stata una grande festa di sport quella che si è svolta ieri sera in piazza Santa Maria la Nova con l’organizzazione della Napoliboxe di Lino Silvestri. Il secondo incontro del dual match Italia-Slovenia si è disputato in una piazza gremita di pubblico, come sempre accade nelle manifestazioni in piazza, e il risultato sportivo ha dimostrato il valore dei pugili italiani impegnati sul ring. Sono state sette su sette le vittorie del team tricolore, con un en plein anche da parte della Napoliboxe, che ha visto trionfare i suoi quattro pugili in gara: hanno vinto, tutti ai punti, gli Schoolboys Simone Ferrara (kg 40), Nicoloz Svaridze (kg 52) e Simone Guardasole (kg 40) e l’Elite Salvatore Ottati (kg 63,5), quest’ultimo al termine dell’incontro più spettacolare che ha coinvolto il pubblico fino all’ultimo secondo.

La manifestazione, organizzata dalla Napoliboxe insieme alla II Municipalità del presidente Roberto Marino, col supporto del Comune di Napoli, della Città Metropolitana e degli sponsor Studio dentistico del dottor Luigi Vittozzi, Home Security, Villa Egle Casoria e Soloil Italia, ha fatto seguito alla prima serata del dual match svolta venerdì a San Nicola la Strada con l’organizzazione dell’Olimpia Boxe Recale.

“Organizzare eventi come questo, nelle piazze più belle di Napoli, è un impegno gravoso ma bellissimo che permette di avvicinare il nostro sport alla gente, come dimostrano le tante persone che ci hanno seguito in piazza, e di mostrare ai nostri ospiti alcuni dei luoghi più suggestivi della città – spiega Lino Silvestri -. Devo ringraziare il maestro Duli Roland Harb, l’head coach del team sloveno, che ci ha invitato in Slovenia per ripetere l’incontro in trasferta. Sono orgoglioso del successo della manifestazione e anche dei risultati dei miei pugili, perché sono tutti giovanissimi e confermano ancora una volta che lo sport può essere un mezzo per offrire ai ragazzi delle alternative, soprattutto nei quartieri più difficili di Napoli. Proprio per questo siamo contenti della proposta del presidente della II Municipalità, Roberto Marino, di proseguire il lavoro fatto in sinergia da anni con l’istituzione che lui ora rappresenta, per poter accogliere e riscattare nella nostra palestra i ragazzi con meno possibilità”.