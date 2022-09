Mondiale: l'Itavolley di Chirichella e De Gennaro vola in Olanda Venerdì scatta il Mondiale, le azzurre sono tra le favorite. Mazzanti: Sono soddisfatto del lavoro.

L’ufficialità è arrivata: coach Mazzanti ha risolto i suoi dubbi e ha comunicato la lista delle giocatrici che parteciperanno al Mondiale che scatterà il 23 settembre.

Convocate le due ragazze napoletane Cristina Chirichella e Monica De Gennaro, reduci dall’esaltante estate dove oltre a conquistare stabilmente un posto da titolari, hanno avuto anche il piacere di giocare a Napoli davanti alla propria gente. Emozione unica che ha dato carica ad entrambe in vista del torneo iridato, grande obiettivo di questo 2022. L’Italvolley femminile, che ha vinto la Nations League dominando, è tra le grandissime favorite della manifestazione che si giocherà tra Olanda e Polonia. Dopo l’oro Europeo serve il colpaccio mondiale. Ci sono tutti gli elementi per provarci. L’Italvolley è una squadra esperta che ha tanta voglia di prendersi quel titolo che manca da 20 anni.

Intanto la squadra si è radunata lunedì pomeriggio al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma e questa mattina partirà dall’aeroporto di Fiumicino per l’Olanda.

“Queste sono le giocatrici che hanno lavorato per tutta l’estate e vinto la Volleyball Nations League 2022 - le parole del ct Davide Mazzanti - un gruppo quindi che si conosce molto bene. Ci tengo a ringraziare Alice Degradi che ha lavorato con grande impegno e ci ha aiutato nell’ultimo periodo di preparazione.

Sono soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi, abbiamo alternato tanti allenamenti a delle amichevoli. Nel torneo di Napoli si è vista una squadra in crescita, capace di reagire alle diverse difficoltà, che è normale incontrare quando affronti formazioni di alto livello.

Conosciamo bene la formula del Mondiale, l’unica novità sono i quarti di finale, una competizione lunga con delle difficoltà crescenti e di conseguenza ci sarà la necessità di migliorare partita dopo partita.

Abbiamo tanta voglia di iniziare questa nuova avventura, come sempre faremo il massimo per portare in alto i colori dell’Italia”.

Palleggiatrici: Alessia Orro, Ofelia Malinov; Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alessia Gennari; Opposti: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor; Centrali: Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sara Bonifacio; Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.