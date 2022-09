Mondiali, ecco quando esordirà l'Italvolley di De Gennaro e Chirichella Le azzurre, che sono sbarcate ieri in Olanda, saranno in campo sabato 24 contro il Camerun.

L’Italvolley femminile è sbarcata ieri in Olanda ed è pronta per iniziare il proprio cammino iridato. Il sogno è riportare a casa il titolo che è stato vinto solo una volta nel 2002. Impresa non impossibile perché la squadra di Mazzanti è vice campione del mondo in carica dopo aver perso la finale con la Serbia, campione d’Europa in carica e in questa lunga estate di preparazione ha vinto la Nations League.

Della spedizione azzurra fanno parte anche due atlete campane come Cristina Chirichella e Monica De Gennaro, due pilastri nel progetto tecnico di Mazzanti che nel corso dell’estate hanno confermato la bontà della scelta dell’allenatore.

Si parte sabato 24 con il primo impegno del girone contro il Camerun alle 14:50, poi lunedì 26 sfida con Porto Rico alle 17:50. Azzurre in campo il 27 alle 17:50 contro il Belgio, il 29 sfida col Kenya allo stesso orario e chiusura il 2 ottobre contro le padrone di casa dell’Olanda alle 15:50. Il girone non dovrebbe creare troppi problemi a De Gennaro e compagne che puntano a presentarsi alla seconda fase senza spendere troppe energie fisiche e nervose.



Questo l’elenco delle 14 azzurre per il Campionato Mondiale femminile 2022:

Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

Opposti: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

Centrali: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Il palinsesto delle azzurre

24/09 Italia-Camerun (ore 14.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1)

26/09 Italia-Porto Rico (ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)



27/09 Italia-Belgio (ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

29/09 Italia-Kenya (ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

2/10 Italia-Olanda (ore 15.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

Il calendario completo della prima fase:

23/09 Polonia-Croazia

23/09 Olanda-Kenya

24/09 Belgio-Porto Rico

24/09 Italia-Camerun

24/09 Brasile-Repubblica Ceca

25/09 Belgio-Kenya

25/09 Olanda-Camerun

25/09 Serbia-Canada

26/09 Italia-Porto Rico

26/09 Stati Uniti-Canada

27/09 Turchia-Corea del Sud

27/09 Italia-Belgio

27/09 Camerun-Kenya

28/09 Cina-Giappone

28/09 Turchia-Repubblica Dominicana

28/09 Olanda-Porto Rico

29/09 Serbia-Germania

29/09 Italia-Kenya

29/09 Porto Rico-Camerun

30/09 Brasile-Giappone

30/09 Stati Uniti-Germania

1/10 Brasile-Cina

1/10 Stati Uniti-Serbia

2/10 Belgio-Camerun

2/10 Italia-Olanda

Foto: federvolley.it