Basket, PSA Sant'Antimo alle Final Four di Supercoppa B: battuta Ragusa La Partenope affronterà Roseto nella semifinale in programma venerdì (ore 16.15) a Forlì

La Geko PSA Sant'Antimo ha battuto la Virtus Ragusa al PalaPadua con il finale di 80-85 e vola alle Final Four di Supercoppa LNP di Serie B. La Partenope affronterà la Liofilchem Roseto nella semifinale della competizione organizzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro con evento conclusivo all'Unieuro Arena di Forlì.

"Che dire, questa squadra ha dimostrato ancora una volta di avere carattere e di saper reagire alle difficoltà e questa è una cosa importante anche in prospettiva visto che affronteremo un campionato equilibratissimo. - ha spiegato il coach della PSA, Marco Gandini - Complimenti ai ragazzi per questa vittoria conquistata al termine di una settimana difficile, in cui abbiamo viaggiato tanto e non ci siamo allenati praticamente mai. Dopo la vittoria di Ruvo le Final Four sono diventate un obiettivo, la squadra stasera ha dimostrato quanto volesse andarci, ora godiamocela! Siamo consapevoli di trovare una squadra fortissima come Roseto, e che servirà una prestazione ai limiti della perfezione per giocarsela, ma la pressione è tutta su di loro, noi possiamo divertirci".

Il tabellino.

Supercoppa LNP Serie B

Quarti di Finale

Virtus Ragusa - Geko PSA Sant'Antimo 80-85

Parziali progressivi: 22-19, 40-36, 64-54

Ragusa: Sorrentino 14, Ianelli 11, Chessari 9, Milojevic, Gaetano 25; Valenti 7, Tumino, Zanetti 12, Festinese 2, Mirabella ne, Cassar ne, Guccione ne. All. Bocchino.

Sant'Antimo: Maggio 18, Mennella 8, Scali 20, Sgobba 23, Quarisa 4; Cantone 8, Montanari 2, Cannavina 2, Anaekwe, Coralic ne. All. Gandini.

Arbitri: Giordano, Parisi.

Supercoppa LNP - Programma

Venerdì 23 settembre

Semifinali Serie B

ore 14: 3G Electronics Legnano - Agribertocchi Orzinuovi

ore 16.15: Liofilchem Roseto - Geko PSA Sant'Antimo

Semifinali Serie A2

ore 18.45: Allianz Pazienza San Severo - Old Wild West Udine

ore 21: Acqua San Bernardo Cantù - Vanoli Cremona

Sabato 24 settembre

ore 18: Finale Serie B

ore 20.45: Finale Serie A2

Foto: pagina ufficiale Facebook PSA Partenope Sant'Antimo