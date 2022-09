Tennis, Challenger di Genova: Brancaccio batte Passaro e va ai quarti Domani il campano affronterà il bulgaro Andreev partendo col favore del pronostico

Continua la scalata di Raul Brancaccio. Dopo l’ottimo mese di agosto con la vittoria al Challenger di San Benedetto del Tronto e la qualificazione sfiorata agli US Open, è arrivata la splendida settimana vissuta a Stettino dove si è fermato solo in semifinale al cospetto dell’austriaco Dennis Novak.

Risultati che hanno permesso al ragazzo di Torre del Greco di entrare nella top 200 e continuare la scalata fino alla posizione 167. Punti pesanti arriveranno anche questa settimana da Genova dove nel primo turno ha battuto per 6-1 6-2 Oscar Gutierrez prima del derby azzurro con Francesco Passaro. Sfida di secondo turno accesissima. Brancaccio ha vinto il primo set 6-2 per cedere poi il secondo 6-3. Nel terzo Brancaccio però ha dimostrato di essere più lucido e anche motivato. Ha cambiato marcia limitando gli errori e ha portato a casa la partita imponendosi per 6-1.

Domani Brancaccio tornerà in campo nei quarti di finale per sfidare il bulgaro Andreev, attualmente numero 309 della classifica ATP, partendo col favore del pronostico.