Napoli Basket al "Silvestrin" senza Uglietti. Altri dubbi per Buscaglia Il coach degli azzurri: "Non vediamo l’ora di scendere in campo"

È la vigilia del Memorial Silvestrin per la Gevi Napoli, che affronterà la Nutribullett Treviso nella semifinale del quadrangolare di Jesolo e una tra la Pallacanestro Trieste e l'Umana Reyer Venezia nella seconda giornata del torneo. Coach Maurizio Buscaglia non potrà contare su Lorenzo Uglietti, ancora ai box per l'infortunio rimediato nel torneo di Brindisi, mentre saranno da valutare in corso d'opera le condizioni di Emmitt Williams, Elijah Stewart ed Andrea Zerini. "Siamo davvero onorati di poter partecipare a questo prestigioso torneo di Jesolo insieme ad altre formazioni di Serie A. - ha spiegato il tecnico azzurro alla vigilia della partenza per Jesolo - Non potremo contare ancora sull’apporto del nostro capitano Uglietti, e dovremo verificare le condizioni di Emmitt Williams, Stewart e Zerini, alle prese con alcuni problemi fisici. Ma a parte ciò non vediamo l’ora di scendere in campo, ed onorare come sempre questa splendida manifestazione".

Memorial Silvestrin - Jesolo

Venerdì - Semifinali

ore 19: Gevi Napoli - Nutribullett Treviso

a seguire: Pall. Trieste - Umana Reyer Venezia

Sabato - Finali

ore 19: finale terzo posto

a seguire: finale primo posto