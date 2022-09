Supercoppa LNP Serie B, PSA Sant'Antimo ko in semifinale: vince Roseto Finale di 68-65 al termine di un buonissimo percorso nella competizione per la Partenope

Termina in semifinale l'avventura della Geko PSA Sant'Antimo nella Supercoppa LNP di Serie B. La Partenope è stata battuta dalla Liofìlchem Roseto con il risultato finale di 68-65 in cui la squadra di coach Marco Gandini ha pagato il ritardo di 6 punti al termine del primo quarto e lo sprint degli abruzzesi in apertura dell'ultima frazione. Nemanja Dincic è stato il miglior realizzatore per Roseto con 19 punti. A Sant'Antimo non sono bastati di 18 di Guido Scali.

Il tabellino.

Supercoppa LNP Serie B

Semifinale

Liofilchem Roseto - Geko PSA Sant'Antimo 68-65

Parziali: 20-14, 20-22, 15-16, 13-13

Roseto: Dincic 19 (4/7, 3/6), Santiangeli 15 (2/6, 3/6), Mastroianni 9 (3/4, 1/2), Seck 7 (3/6, 0/0), Zampogna 6 (1/2, 1/6), Di emidio 5 (1/1, 1/5), Morici 4 (1/9, 0/1), Ronca 3 (1/2, 0/0), Fiusco (0/2, 0/2), Natalini.

Sant'Antimo: Scali 18 (3/5, 3/5), Sgobba 15 (3/6, 2/5), Quarisa 9 (3/6, 0/0), Maggio 7 (0/1, 2/6), Mennella 7 (0/5, 2/7), Cantone 5 (1/4, 1/4), Montanari 2 (1/3, 0/2), Sabatino 2 (0/0, 0/0), Anaekwe, Cannavina, Coralic.