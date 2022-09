L'Italvolley di Chirichella e De Gennaro è pronta all'esordio Mondiale Mazzanti: "Le sensazioni sono buone, siamo arrivati bene a questo appuntamento".

Ad Arnheem in terra olandese è iniziato il Mondiale di pallavolo femminile. L’Italvolley è pronta all’esordio che è in programma domenica alle 15:00 contro il Camerun. Il primo impegno è sempre il più atteso con Mazzanti che potrà contare su tutte le sue ragazze tra cui ci sono anche le campane Monica De Gennaro e Cristina Chirichella. Per entrambe dovrebbe essere ancora una maglia da titolare in quella che è la prima partita di un lungo viaggio verso la zona medaglie, obiettivo minimo della squadra azzurra.

“Le sensazioni sono buone, siamo arrivati bene a questo Mondiale –spiega Mazzanti- L'estate è stata molto lunga, abbiamo tante settimane di lavoro alle spalle e adesso ci aspetta un mese d'emozioni. Ci presentiamo a questo torneo non tanto forti delle medaglie conquistate nell'Europeo e nella VNL, ma soprattutto con la consapevolezza di aver raggiunto in certi aspetti del gioco un livello d’efficacia elevato.

Questo ci permette di giocare con una consapevolezza diversa, rispetto a un po' di tempo fa. Penso che nel 2018 avevamo la speranza di giocarci qualcosa d'importante, mentre oggi c'è la volontà di lottare per il titolo. Credo che questa sia la differenza più grande rispetto al 2018, oltre a tutte le esperienze maturate insieme, ormai sono diversi anni che questo gruppo è ai massimi livelli. Secondo me la squadra ha avuto sempre la capacità di rielaborare sia le sconfitte, che le vittorie.

Sento spesso Fefè De Giorgi e la cosa bella è stata aver condiviso assieme la preparazione per quest'estate, ci siamo confrontati su tante idee e cose che alla fine penso siano servite sia a noi, che a loro.

Ho gioito tantissimo per la vittoria del Campionato del Mondo maschile, è stato qualcosa di magico da vivere come collega, ma soprattutto come tifoso. Quella magia l'abbiamo in testa anche noi e vogliamo condividerla con i nostri tifosi”.

La Formula dei Campionati del Mondo femminili 2022

La prima fase vedrà scendere in campo le 24 nazionali con la formula del round robin e ogni formazione disputerà 5 partite per un totale di 60 incontri.

Alla seconda fase accederanno le migliori quattro classificate di ogni raggruppamento che si porteranno dietro tutti i risultati della prima fase, formando due gironi da 8 squadre: Pool E (a Rotterdam) e Pool F (a Lodz). Ogni nazionale disputerà solo quattro partite, giocando contro le squadre non affrontate nel round precedente. La terza fase vedrà in campo le prime quattro classificate della Pool E e della Pool F che si sfideranno nei quarti di finale incrociati (ad Apeldoorn e Gliwice) E1 - E4, E2 - E3, F1 - F4, F2 - F3, per poi passare alle semifinali (ad Apeldoorn e Gliwice) e alle finali che si svolgeranno ad Apeldoorn (Olanda) sabato 15 ottobre.

La composizione dei gironi

Gruppo A (Arnhem): Olanda, Italia, Belgio, Porto Rico, Camerun, Kenya.

Gruppo B (Arnhem/Danzica): Polonia, Turchia, Repubblica Dominicana, Corea del Sud, Thailandia, Croazia.

Gruppo C (Arnhem/Lodz): Stati Uniti, Serbia, Germania, Bulgaria, Canada, Kazakistan.

Gruppo D (Arnhem): Brasile, Cina, Giappone, Colombia, Argentina, Repubblica Ceca.

Il calendario e il palinsesto delle azzurre

24/09 Italia-Camerun (ore 14.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1)

26/09 Italia-Porto Rico (ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

27/09 Italia-Belgio (ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

29/09 Italia-Kenya (ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

2/10 Italia-Olanda (ore 15.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

Il calendario delle prime due giornate

23 settembre

Pool B, Arnhem, ore 18: Polonia-Croazia

Pool A, Arnhem, ore 20: Olanda-Kenya

24 settembre

Pool B, Arnhem, ore 13: Turchia-Thailandia

Pool A, Arnhem, ore 14: Belgio-Porto Rico

Pool A, Arnhem, ore 15: Italia-Camerun

Pool B, Arnhem, ore 18.30: Repubblica Dominicana-Corea del Sud

Pool C, Arnhem, ore 19.30: Stati Uniti-Kazakhstan

Pool D, Arnhem, ore 20.30: Brasile-Repubblica Ceca