Mondiali: esordio vincente per l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro Le azzurre hanno dominato il Camerun imponendosi con un netto 3-0.

Esordio vincente per l’Italvolley al Mondiale femminile. Ad Arnhem in terra olandese, rotonda vittoria contro il malcapitato Camerun travolto dalla voglia di iniziare col piede giusto della squadra azzurra. Mazzanti ha schierato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Sylla e Bosetti, centrali Danesi e la napoletana Cristina Chirichella, libero l’altra partenopea Monica De Gennaro.

Match senza storia con l’Italia dominante e vittoriosa con ampio margine con in seguenti parziali: 25-10, 25-12, 25-16. Nel post partita ha commentato l’esordio coach Davide Mazzanti.

"Prima della partita avevo chiesto alle ragazze di cercare di mettere in campo il nostro ritmo, a partire dalla battuta, oltre a dare qualità in attacco. Con il servizio abbiamo fatto un buon lavoro, mentre in attacco quando magari ti basta meno per fare punto è più difficile mantenersi costanti. Questo match ci serviva per rompere il ghiaccio e iniziare bene il nostro mondiale. Sappiamo che il torneo è molto lungo e uno dei nostri obiettivi è mantenere l'ottimo stato di forma fisica della squadra, aggiungendoci la costanza di gioco.

In un torneo di altissimo livello come questo non si può mai sottovalutare alcun avversario. Quando si va in campo non sai mai quanto riuscirai a mettere in difficoltà il tuo avversario, o quanto lui sarà in grado di mettere in difficoltà te: questo è il bello del Mondiale. Nel contesto internazionale basta molto poco a perdere ritmo e poi magari se fai fatica, a volte viene meno la fiducia. La VNL ci ha insegnato che basta calare un attimo e l'avversario può metterti in grossa difficoltà”.

Nel prossimo turno le azzurre giocheranno lunedì 26 alle 18 contro Porto Rico.

Tabellino: ITALIA - CAMERUN 3-0 (25-10, 25-12, 25-16)

ITALIA: Orro 3, Bosetti 13, Chirichella 10, Egonu 18, Sylla 6, Danesi 10, De Gennaro (L). N.e: Gennari, Pietrini, Lubian, Bonifacio, Malinov, Fersino, Nwakalor. All. Mazzanti

CAMERUN: Bikatal B. 8, Olompo 5, Blamdai 6, Adiana 2, Piata 3, Bikatal E. 1, Ngameni (L). Amana 2, Ngatacheu 5. N.e: Baran, Bediangmpon, Mbengono, Ewete, Guebon. All. Bekono Akono

Arbitri: Sokol (POL), Ziling (CHN).

Spettatori. Durata Set: 16', 20', 20'.

Italia: 9 a, 4 bs, 9 mv, 10 et.

Camerun: 4 a, 5 bs, 6 mv, 23 et.

Foto: pagina Facebook Federazione Italiana Volley