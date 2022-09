Tennis Napoli Cup ATP 250, alla Rotonda Diaz l’arena da 4.000 posti Sarà pronta pochi giorni prima dell’inizio del torneo che terminerà domenica 23 ottobre.

Il coutdown è iniziato. Manca sempre meno alla Tennis Napoli Cup ATP 250. Napoli si sta preparando per farsi trovare pronta a questo grande evento che scatterà il 15 ottobre con le qualificazioni e terminerà domenica 23 con la finale maschile e quella di doppio.

Intanto sono iniziati i lavori per la costruzione dell’Arena da 4.000 posti sul lungomare di Napoli, in Rotonda Diaz. “Nonostante il maltempo di questi giorni che ci sta facendo inevitabilmente soffrire – ha spiegato l’organizzatore Cosimo Napolitano – saremo pronti. Contiamo per mercoledì 12 o giovedì 13 ottobre di effettuare le tanto attese prove tennistiche,

Si tratta di passaggi uno successivo all’altro, obbligatori per la perfetta realizzazione del campo – illustra nei particolari Cosimo Napolitano -. Si provvederà a disegnare e gettare il bordo del perimetro del campo, che poi verrà riempito con degli inerti che creeranno la base per stendere la platea di legno, con il tappetino, il cemento e la relativa resina”.

Napoli non resta a guardare e ci saranno tante novità tecnologiche.

“Durante il challenger del 2021 a Napoli abbiamo fatto intravedere le novità che metteremo in pratica nell’ATP 250 – ha aggiunto Napolitano -, qualcosa di bello che a Napoli non si è mai visto. Ora le stiamo realizzando tutte, con l’aggiunta di effetti grafici particolari e nuovi, tutto ad altissima tecnologia”.