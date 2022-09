Mondiali: l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro batte anche Portorico Mazzanti "È stata una partita molto faticosa".

La seconda uscita al Campionato del Mondo di Pallavolo, in corso di svolgimento ad Arnhem in Olanda, ha regalato un’altra vittoria all’Italvolley per 3-0. Avversario di turno Portorico che ha dato filo da torcere alla truppa azzurra. Mazzanti ha fatto diversi cambi rispetto al vittorioso esordio contro il Camerun: dentro Malinov per Orro, Pietrini per Sylla e Lubian al posto della napoletana Chirichella. Confermate, invece, Danesi al centro, Bosetti in banda, Egonu opposto e libero De Gennaro. Primo set lottatissimo con le azzurre che l’hanno spuntata ai vantaggi per 28-26, più semplice ma solo sulla carta invece il secondo dove Portorico era avanti 21-17. L’Italia però nel momento di difficoltà ha cambiato marcia e ha piazzato un break incredibile portando a casa il parziale per 25-21. Ancora battaglia nel terzo set con Portorico che non ha mai mollato e ha dato filo da torcere alle campionesse d’Europa che hanno chiuso i conti per 26-24.

"È stata una partita molto faticosa –ha spiegato coach Mazzanti- abbiamo incontrato delle difficoltà nelle letture e a dar qualità al nostro gioco. Eravamo spesso in ritardo nella fase di cambio palla e anche in quella break. Le ragazze sono state molto brave a recuperare nei finali di set, quando eravamo sotto nel punteggio. Questo ha fatto la differenza per vincere la partita.

A questo livello appena non giochi al tuo massimo e lasci un po' di spazio, poi le squadre avversarie prendono magari coraggio, come questa sera, in attacco e in battuta. Quando una formazione è in fiducia le cose cambiano e diventa difficile ribaltare la situazione. Queste gare sapevamo che erano fondamentali per trovare il nostro ritmo". Oggi alle 18:00 le azzurre torneranno in campo per Sfidare il Belgio.

Tabellino: ITALIA - PORTO RICO 3-0 (28-26, 25-21, 26-24)

ITALIA: Malinov 2, Bosetti 10, Lubian 8, Egonu 18, Pietrini 15, Danesi 6, De Gennaro (L). Orro, Nwakalor 1. N.e: Gennari, Sylla, Chirichella, Bonifacio, Fersino. All. Mazzanti

PORTO RICO: Reyes 4, Valentin 1, Ocasio 3, Ortiz 7, Abercrombie 17, Enright 9, Venegas (L). Santos 1, Collazo 1, Victoria 2. N.e: Rojas, Nogueras, Hernandez, Velez. All. Morales

Arbitri: Ortiz (Dom) e Ziling (Cin).

Durata Set: 27', 28', 26'.

Italia: 0 a, 12 bs, 12 mv, 31 et.

Porto Rico: 6 a, 7 bs, 7 mv, 20 et.

foto: federvolley.it