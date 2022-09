Pallanuoto, per Velotto l'incubo è finito: "Voglio tornare in Nazionale" Il campione napoletano, bronzo a Rio, punta alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La Pro Recco ha bisogno di Alessandro Velotto che è pronto a rispondere presente. Il campione napoletano è reduce da un lungo infortunio che lo ha fermato nella parte conclusiva della scorsa stagione, ma ora il peggio è alle spalle. “Ho ripreso al 100% la funzionalità del dito. Mi sono operato dopo gara tre Scudetto saltando le finali di Champions, una grande amarezza. Ora ho recuperato, sono motivatissimo perché ho saltato la parte più bella della stagione e quindi sono molto carico”.

Nelle scorse settimane è già tornato in acqua. “Ho giocato l’Open del Brasile, un torneo dove ho trovato un gruppo affiatato e sono stato felice di essere tornato a giocare dopo tre mesi.” La Pro Recco riparte per obiettivi importanti. “La squadra rispetto allo scorso anno è cambiata poco, conosciamo i metodi dell’allenatore, la rosa è migliorata quindi dobbiamo vincere.” La prossima stagione per Velotto ci sarà anche un altro importante obiettivo a livello personale. “Tornare in Nazionale è un mio obiettivo, punto alle Olimpiadi di Parigi. Mi allenerò al massimo per cercare di convincere Sandro Campagna a riportarmi in azzurro”.