Scherma, Coppa Europa per Club: a Cagliari ci sarà anche Curatoli Il napoletano guiderà la squadra delle Fiamme Oro. Appuntamento l'8 e il 9 ottobre.

Sono chiuse le iscrizioni alla Coppa Europa per Club che quest'anno si disputerà a Cagliari, presso il PalaPirastu, sabato 8 e domenica 9 ottobre. Sull’isola saranno 21 i paesi rappresentati e in lista ci sono grandi nomi. Infatti saliranno in pedana 7 titoli olimpici, 41 mondiali e 50 continentali. Tra i più attesi delle squadre italiane c’è sicuramente Luca Curatoli, che nella sciabola indosserà i panni di leader delle sue Fiamme Oro. Il napoletano, reduce da una gran bella stagione in Coppa del Mondo e dall’argento Europeo, resta uno dei migliori interpreti della specialità.

Tra gli altri da segnalare la presenza di Andrea Cassarà e Arianna Errigo che guideranno le due squadre di fioretto dei Carabinieri, Alice Volpi e Martina Favaretto nel fioretto femminile sempre con il team della Polizia, Mara Navarria sarà la leader dell’Esercito nella spada femminile invece Daniele Garozzo tirerà con le Fiamme Gialle nella gara di fioretto maschile.

Tra le donne presente l’ucraina Olga Kharlan, compagna di Luigi Samele con cui si allena a Bologna dopo lo scoppio della guerra nel suo paese. Occhi puntati anche sulla spadista francese Coraline Vitalis, la collega tedesca Alexandra Ndolo e lo sciabolatore romeno Iulian Teodosiu.