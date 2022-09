Gevi Napoli Basket, stop per Emmitt Williams: ecco Agravanis Il ds Bolognesi: "Abbiamo deciso di intervenire ingaggiando un giocatore di spessore europeo"

Infortunio per un giocatore e la Gevi Napoli torna subito sul mercato: stop che si profila lungo per Emmitt Williams, che ha rimediato un'importante lesione muscolare al polpaccio della gamba sinistra e il club partenopeo ha deciso di ingaggiare Dimitrios Agravanis, ala-centro greca classe '94, reduce dalle esperienze in maglia Olympiacos e Promitheas.

"Siamo davvero dispiaciuti per l’infortunio subito da Emmitt Williams. - ha spiegato il direttore sportivo della Gevi, Alessandro Bolognesi - In considerazione dell’imminente inizio del campionato, e dei lunghi tempi di recupero dall’infortunio di Emmitt, abbiamo deciso di intervenire sul mercato ingaggiando un giocatore di spessore europeo come Dimitrios Agravanis, che ci potrà dare una grande mano in questo avvio di stagione, in attesa del completo recupero di Emmitt Williams".