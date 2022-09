Mondiali: l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro soffre ma batte il Belgio Dopo aver rischiato grosso le azzurre hanno ribaltato la situazione portando a casa la vittoria.

Ai Mondiali, nel girone di Arnhem in Olanda, l’Italvolley ha centrato la terza vittoria consecutiva. Con il Belgio però c’è stata tanta sofferenza nel 3-1 finale. Mazzanti, dopo il turnover contro Portorico, ha schierato nuovamente le titolari come avvenuto contro il Camerun: Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Sylla e Bosetti, al centro la coppia formata dalla napoletana Cristina Chirichella (4 punti) e da Danesi, libero l’altra campana Monica De Gennaro.

Nel primo set azzurre distratte e poco incisive con la squadra belga brava ad approfittarne per portare a casa il parziale per 25-21. Grande battaglia nel secondo dove le Chirichella e compagne hanno rischiato grosso. Dopo non aver sfruttato un set poi sul 25-24, il Belgio ha capovolto la situazione portandosi avanti 26-25 e dando vita ad una surreale azione. L’attacco belga sembrava aver fatto punto ma una miracolosa difesa di Orro, mentre le avversarie festeggiavano convinte di aver portato a casa il set, ha consegnato palla alla De Gennaro che in palleggio ha appoggiato dall’altra parte del campo la palla del 26-26. Dopo l’assurda distrazione le belghe hanno pagato dazio con le azzurre che si sono imposte per 30-28 grazie ad un muro di Danesi.

Nel terzo set ancora grande brivido per lìItalvolley costretta a ricorrere ai vantaggi dopo essere state sotto 24-19. Anche questa volta però la squadra di Mazzanti ha saputo chiudere i giochi portando a casa il terzo parziale per 29-27. Tutto più facile nel quarto quando il Belgio ha pagato a caro prezzo la delusione dei due parziali letteralmente gettati al vento perdendo 25-9.

Dopo tre partite l’Italvolley è a punteggio pieno e tornerà in campo giovedì alle 18:00 quando affronterà il Kenya.

TABELLINO: ITALIA - BELGIO 3-1 (21-25, 30-28, 29-27, 25-9)

ITALIA: Orro 6, Bosetti 13, Chirichella 4, Egonu 32, Sylla 10, Danesi 15, De Gennaro (L) 1. Lubian, Pietrini 5. N.e: Malinov, Gennari, Bonifacio, Fersino, Nwakalor. All. Mazzanti

BELGIO: Janssens 9, Van De Vyver 1, Herbots 27, Lemmens 5, Van Avermaet 5, Van Gestel 13, Rampelberg (L). Stragier, Koulberg, Van Sas, Guilliams 1, Martin 1. N.e: Edemeyer, Krenicky. All. Vande Broek

Arbitri: Khattab (EGY) e Sokol (POL).

Durata Set: 24’, 32’, 31’, 18’.

Italia: 2 a, 8 bs, 20 mv, 31 et.

Belgio: 5 a, 7 bs, 11 mv, 19 et.

Foto: Federvolley.it