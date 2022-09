Mondiali: l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro batte anche il Kenya Azzurre dominanti e a punteggio pieno. Domenica l'ultima sfida del girone contro l'Olanda.

Ad Arnhem in Olanda continua la marcia trionfale dell’Italvolley. Il Mondiale delle azzurre si sta mettendo bene visto che contro il Kenya è arrivato il quarto successo in altrettanti match disputati. Netto il 3-0 della squadra di Mazzanti che ha scelto di fare turnover: dentro Nwakalor per Egonu, Bonifacio per Danesi e Pietrini per Bosetti. Confermate Orro al palleggio, Sylla in banda, la napoletana Cristina Chirichella al centro e l’altra partenopea Monica De Gennaro libero. Per Sara Bonifacio si è trattato dell'esordio in campo nel Mondiale, così come per Eleonora Fersino, schierata da schiacciatrice per il giro in ricezione.

Primo set vinto facilmente per 25-15, poi nel secondo un po’ndi sofferenza in più col punteggio in bilico fino al 23-23 quando la Nwakalor ha piazzato l’uno-due vincente (25-23). Nel terzo ancora Italia dominante che col 25-17 ha conquistato il quarto successo in altrettante gare che vale il primato momentaneo nel girone.

“Questa sera è stata una partita dove volevamo essere più fluidi in cambio palla e ci siamo riusciti ha spiegato Mazzanti a fine gara-, sicuramente in fase di break point potevamo fare ancora meglio. Ci serviva un match del genere per approcciare al meglio quello che sarà l’ultimo impegno del girone. Contro l’Olanda mi aspetto sicuramente una bella sfida che ci metterà in temperatura per il proseguo del Mondiale, considerando anche il fatto che ci sarà un palazzetto pieno di tifosi olandesi.

Giocheremo contro una squadra molto organizzata e con giocatrici d’altissimo livello, ci sono tutti gli ingredienti per preparare al meglio la mia squadra. Sicuramente Anne Buijs è da sempre il punto di riferimento per questa squadra, lo è stata anche durante la qualificazione olimpica. Ci sarà poi anche Nika Daalderop, altra attaccante di altissimo livello che sarà da tenere sotto controllo, in più rispetto alla VNL è rientrata Celeste Plak che ha recuperato un buon stato di forma. Sicuramente dovremmo prestare molta attenzione a queste tre atlete, però, la cosa più importante sarà riuscire a giocare al nostro livello, perché sono convinto che sia il modo migliore per approcciare la seconda settimana del Mondiale”.

Domenica le azzurre torneranno in campo alle 16:00 per sfidare le padrone di casa dell’Olanda.

IL TABELLINO: ITALIA - KENYA 3-0 (25-15, 25-23, 25-17)



ITALIA: Orro 5, Pietrini 14, Chirichella 10, Nwakalor 10, Sylla 10, Bonifacio 6, De Gennaro (L). Lubian, Fersino. N.e: Malinov, Gennari, Danesi, C.Bosetti, Egonu. All. Mazzanti



KENYA: Misoki 1, Oluoch 8, Barasa 7, Kiprono 16, Murambi 1, Emaniman 7, Agripina (L). Makuto, Kiitha. N.e: Kilabat, Mercy, Kaei, Mukuvilani, Sande. All. De Moura



Arbitri: Simic (SRB) e Ozbar(TUR).



Durata Set: 20', 25', 21'.



Italia: 4 a, 7 bs, 8 mv, 18 et.



Kenya: 3 a, 10 bs, 6 mv, 23 et.

RISULTATI - 29 settembre



Pool C, Lodz, ore 13: Canada-Kazakhstan 3-0 (25-14, 25-16, 25-11)

Pool B, Danzica, ore 14: Corea del Sud-Thailandia 0-3 (13-25, 15-25, 14-25)



Pool C, Lodz, ore 16: Serbia-Germania 3-0 (25-23, 25-22, 25-23)

Pool B, Danzica, ore 17.30: Turchia-Croazia 3-0 (25-14, 25-12, 25-12)



Pool A, Arnhem, ore 18: Italia-Kenya 3-0 (25-15, 25-23, 25-17)

Pool C, Lodz, ore 19: Stati Uniti-Bulgaria 3-1 (25-14, 23-25, 25-11, 25-15)

Foto: Federvolley.it