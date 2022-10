Napoli Basket - Virtus Bologna, Buscaglia: "Finalmente si riparte" Il coach azzurro: "Stiamo cercando di migliorare passo dopo passo"

“Finalmente si comincia". Così Maurizio Buscaglia ha presentato Gevi Napoli - Virtus Segafredo Bologna, in programma domani (ore 20.30) al PalaBarbuto. Ecco la prima giornata di campionato di Serie A per gli azzurri con il debutto di Dimitrios Agravanis per l'infortunato Emmitt Williams. Napoli affronterà i felsinei di coach Sergio Scariolo, reduci dalla vittoria della Supercoppa Italiana nella Final Four di Brescia e pronti alla partecipazione anche alla EuroLeague nella stagione 2022/2023, conquistata vincendo la EuroCup nella scorsa annata sportiva: "Siamo molto contenti, abbiamo il desiderio di iniziare questa nuova sfida, da vivere insieme. - ha spiegato il coach della Gevi - Stiamo cercando di migliorare passo dopo passo. Non possiamo pretendere di essere pronti già per il campionato, dobbiamo crescere cercando di arrivare nel miglior modo possibile alla prima gara. Affrontiamo un ostacolo di altissimo livello. Una squadra che ha già vinto, soffrendo e dimostrando il suo valore".