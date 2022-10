Mondiali: l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro batte anche l'Olanda Azzurre alla seconda fase a punteggio pieno, prima sfida col Brasile.

Quinto successo consecutivo per l’Italvolley al Mondiale femminile. Ad Arnhem in terra Olandese le azzurre hanno avuto la meglio per 3-1 sulle padrone di casa e andranno alla Pool E di Rotterdam a punteggio pieno. Le campionesse d'Europa sfideranno Argentina, Brasile, Giappone e Cina.

Mazzanti nel match contro le orange ha schierato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Pietrini, centrali la napoletana Cristina Chirichella (5 punti per lei) e Danesi, libero l’altra atleta campana Monica De Gennaro.

Italia ingiocabile nel primo set stravinto 25-13, ma il dominio è durato poco visto che nel secondo le padrone di casa sono riuscite a fare partita pari portandolo a casa per 25-22. Gli alti e bassi sono stati una costante in questo avvio di Mondiale in casa azzurra, e dopo uno schiaffo ricevuto ecco la reazione col terzo set portato a casa per 25-16.

Nel quarto l’Olanda ha provato a restare in partita ma alla fine Chirichella e compagne hanno chiuso imponendosi 25-21 archiviando così la prima fase. La Pool E inizierà il 4 ottobre quando alle 17:15 andrà in scena il big match Italia-Brasile, poi il giorno dopo appuntamento col Giappone, il 7 sfida con l’Argentina e l’8 per chiudere confronto con la Cina.

TABELLINO: ITALIA - OLANDA 3-1 (25-13, 22-25, 25-16, 25-21)

ITALIA: Orro 5, Bosetti 11, Chirichella 5, Egonu 20, Pietrini 18, Danesi 13, De Gennaro (L). Lubian, Sylla 1, Fersino. N.e: Malinov, Gennari, Bonifacio, Nwakalor. All. Mazzanti

OLANDA: Daalderop 17, Lohuis 6, Bongaerts 4, Buijs 11, Timmerman 2, Plak 7, Schoot (L). Polder, Dijkema, Dambrink 1, Jasper. N.e: Savelkoel, Knollema, Reesink. All. Selinger

Arbitri: Myoi (JPN) e Simonovic (SUI).

Durata Set: 18', 25', 20', 23'.

Italia: 5 a, 13 bs, 14 mv, 29 et.

Olanda: 3 a, 9 bs, 5 mv, 28 et.

Calendario

4 ottobre, ore 17.15: Italia-Brasile

5 ottobre, ore 14.15: Italia-Giappone

7 ottobre, ore 17.15: Italia-Argentina

8 ottobre, ore 13.30: Italia-Cina

2a Fase (4-9 ottobre) - Gironi e Classifiche Pool E e F

Pool E (Rotterdam): Italia 5V 15p, Cina 4V 12p, Belgio 4V 12p, Giappone 4V 12p, Brasile 4V 12p, Olanda 3V 9p, Porto Rico 2V 6p, Argentina 2V 5p.

Pool F (Lodz): Serbia 5V 14p, Stati Uniti 4V 12 p, Turchia 4V 11 p, Thailandia 4V 10p, Rep. Dominicana 3V 11p, Polonia 3V 10p, Canada 3V 8p, Germania 2V 7p.