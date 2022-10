Basket, Serie A: Napoli guida, ma subisce la rimonta della Virtus Bologna Finale di 77-89 al PalaBarbuto nel match valido per la prima giornata

La Gevi Napoli comanda le operazioni per tutto il primo tempo con un primo quarto chiuso sul +20 e con il +16 all'intervallo, ma nella ripresa viene fuori la forza della Virtus Segafredo Bologna, che rimonta passo dopo passo e firma il ribaltone per il 77-89 finale. A Napoli non basta il vantaggio siglato al 10' e le prove di Johnson e Michineau. Per le V nere di coach Sergio Scariolo ci sono i 23 punti di Mickey.

LegaBasket Serie A

Prima Giornata

Gevi Napoli - Virtus Segafredo Bologna 77-89

Parziali progressivi: 33-13, 57-43, 68-60

Napoli: Zerini 6, Howard 8, Johnson 16, Michineau 16, Agravanis 7, Dellosto, Matera ne, Uglietti ne, Williams 12, Stewart 10, Zanotti 2, Grassi ne. All. Buscaglia

V. Bologna: Cordinier 2, Mannion 4, Belinelli 10, Pajola 2, Bako 8, Lundberg 11, Hackett 2, Menalo ne, Mickey 23, Camara ne, Weems 14, Ojeleye 13. All. Scariolo