Scherma, a Curatoli l’Onoreficenza d’Oro della Federazione Il napoletano è stato premiato a Milano per la vittoria della medaglia Olimpica.

Domenica a Milano è andata in scena una giornata di gala per la scherma italiana. Presso la storica location della Società del Giardino, sono state consegnate le Onoreficenze della Federazione Italiana. Tra i premiati anche il napoletano Luca Curatoli che ha ricevuto l’Onoreficenza d’Oro grazie alla medaglia conquistata ai Giochi Olimpici di Tokyo da dove è tornato con l’argento nella prova a squadre di sciabola. Nell’Olimpiade in terra asiatica Curatoli ha realizzato il sogno della sua carriera: quello di salire sul podio più importante e ieri a Milano ha ricevuto questo bel riconoscimento. Intanto la sua stagione sta per iniziare. Nel week end sarà in pedana a Cagliari per la Coppa Europa per Club dove guiderà le Fiamme Oro all’assalto del titolo continentale. Poi si concentrerà sull’inizio della Coppa del Mondo dove lo scorso anno è stato grande protagonista con diversi podi. Manca da un po’ di tempo il successo e proprio questo sarà l’obiettivo per la prossima stagione per arrivare in maniera più velocemente possibile al pass Olimpico per Parigi 2024, l’appuntamento più importante della sua carriera.

Tornando alla giornata di gala di Milano, oltre a Luca Curatoli, hanno ricevuto l’Onoreficenza d’Oro anche i dirigenti Armando Albanese e Giovanni Provenzano, le società Marcantonio Bentegodi, Panaro Modena e Accademia Bernardi, i maestri Federica Berton, Raffaello Caserta, Alessandro Di Agostino, Daniele Pantoni, Simone Piccini, Giovanni Sirovich, Andrea Terenzio e Massimo Zenga, e gli atleti - tutti medagliati agli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo - Martina Batini, Enrico Berrè, Erica Cipressa, Arianna Errigo, Rossella Fiamingo, Federica Isola, Aldo Montano, Mara Navarria, Luigi Samele, Alberta Santuccio e Alice Volpi. Onorificenze alla carriera, inoltre, conferite a Francesco Pennisi, Giulio Paroli e ai maestri Giancarlo Puglisi e Saverio Crisci.