Serie C, Coppa Italia: Juve Stabia al secondo turno, battuta l'Audace Cerignola Decisiva la rete di D'Agostino al 10' del secondo tempo per la vittoria delle vespe

Il gol di D'Agostino, al 10' della ripresa, vale l'accesso al secondo turno di Coppa Italia di Serie C alla Juve Stabia: finale di 1-0 con la vittoria delle vespe contro l'Audace Cerignola al "Menti". La squadra di Castellammare affronterà la vincente di Foggia-Picerno.

Il tabellino.

Serie C - Coppa Italia

Primo Turno Eliminatorio

Juve Stabia - Audace Cerignola 1-0

Marcatori: 10' st D'Agostino

Juve Stabia (4-3-3): Russo, Peluso, Tonucci, Cinaglia, Dell’Orfanello, Ricci (31’st Altobelli), Berardocco (14’st Maselli), Gerbo (31’st Guarracino), D’Agostino, Zigoni (14’st Della Pietra), Bentivegna (14’st Silipo). All. Colucci. A disp. Barosi, Maresca, Carbone, Pandolfi, Mignanelli, Scaccabarozzi, Caldore, Picardi, Maggioni

A. Cerignola (4-3-3): Trezza, Olivera, Gonnelli, Blondett, Russo (26’st Tascone), Zak (26’st Inguscio), Capomaggio, Sainz-Maza (16’st Langella), Achik, D’Andrea (26’st Vitali), D’Ausilio (38’st Botta). All. Pazienza. A disp. Fares, Mancarella, Pezzani, Farucci, Montaperto, Basile, Bingo

Arbitro: Di Francesco

Ammoniti: Gerbo (J), Capomaggio (C), Olivera (C), Peluso (J), Vitali (C)

Espulsi: Olivera (C), Vitali (C)

Recupero: 1’ pt, 5’ st