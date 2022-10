Mondiali: primo ko per l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro Azzurre sconfitte 3-2 dal brasile, oggi c'è la sfida contro il Giappone.

La prima sfida a Rotterdam nella seconda fase del Mondiale è stata amara per l’Italvolley femminile. E’ arrivata la prima sconfitta subita in rimonta dal Brasile, bravo a non cedere dopo essersi trovato sotto per 2-1. Mazzanti ha schierato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Pietrini, centrali la napoletana Cristina Chirichella (6 punti) e Danesi, libero l’altra ragazza campana Monica De Gennaro. Durante il match ha trovato largo spazio Myriam Sylla.

Il Brasile è riuscito a mettere in difficoltà le azzurre grazie ad una buona fase difensiva già nel primo set vinto 25-20. Egonu (37 punti) e compagne però sono state brave a ribaltare la situazione imponendosi nel secondo per 25-22 e nel terzo 25-21. Nel quarto però si è spenta la luce. Palle gestite male e qualche distrazione di troppo ha permesso al Brasile di avere la meglio (25-21) e presentarsi al tie-break con grande morale. Il set decisivo è stato una battaglia che alla fine ha premiato le verdeoro che si sono imposte per 17-15.

“Noi dobbiamo avere fiducia del nostro ritmo, perché rende il gioco fluido ed efficace” ha spiegato Mazzanti a fine gara. “Contro il Brasile, invece, non siamo stati in grado di creare lo spazio tra noi e le avversarie. Quando abbiamo iniziato a fare meglio sul contrattacco siamo andati avanti, grazie al nostro gioco. Nella metà del quarto set abbiamo spinto meno in battuta e abbiamo avuto una certa frenesia nel contrattacco e nella gestione generale dei colpi non siamo stati lucidi, come invece lo è stato il Brasile. In quel momento quindi ci è sfuggita un po' la partita e siamo andati al punto a punto, dove alla fine a spuntarla è stato il Brasile.

Ci dispiace chiaramente aver perso questa partita, ma dobbiamo subito ripartire. Nella gara di domani contro il Giappone servirà qualità in attacco, così da dimostrare nuovamente quello che siamo in grado di fare”.

La sconfitta cambia poco nel percorso delle azzurre che oggi alle 14.15 torneranno in campo per sfidare il Giappone.

Tabellino: ITALIA - BRASILE 2-3 (20-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17)

ITALIA: Orro 1, Bosetti 5, Chirichella 6, Egonu 37, Pietrini 13, Danesi 13, De Gennaro (L). Lubian, Malinov, Fersino, Sylla 7. N.e: Gennari, Bonifacio, Nwakalor. All. Mazzanti

BRASILE: Macris 2, Gabi 30, Carol 11, Tainara 15, Pri Daroit 6, Carol Gattaz 10, Natinha (L). Roberta, Kisy 2, Lorenne 1, Rosamaria. N.e: Gambatto, Alexandre, Viezel. All. Zé Roberto

Arbitri: Simonovic (SUI) e Myoi (JPN)

Durata Set: 25’, 28’, 28’, 29’, 20’.

Italia: 3 a, 16 bs, 15 mv, 35 et.

Brasile: 1 a, 12 bs, 14 mv, 26 et.

2a Fase (4-9 ottobre) - Classifiche Pool E e F

Pool E (Rotterdam): Italia 5V 16p, Giappone 5V 15p, Brasile 5V 14p, Cina 4V 12p, Belgio 4V 12p, Olanda 3V 9p, Porto Rico 2V 6p, Argentina 2V 5p.

Pool F (Lodz): Stati Uniti 5V 15p, Serbia 5V 14p, Turchia 5V 14p, Canada 4V 11p, Thailandia 4V 10p, Rep. Dominicana 3V 11p, Polonia 3V 10p, Germania 2V 7p.

Foto: Federvolley.it