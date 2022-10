Mondiali: l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro batte il Giappone Azzurre in rimonta con undici punti della centrale napoletana. Venerdì c'è l'Argentina.

La sconfitta col Brasile, la prima nel Mondiale, ha lasciato qualche scoria in casa azzurra smaltite nel corso del match contro il Giappone. Alla fine però è arrivata comunque la sesta vittoria nel torneo ed è quello che più conta. Mazzanti ha schierato Orro in palleggio, opposto Egonu, Bosetti in banda, centrali la napoletana Cristina Chirichella (11 punti per lei) e Danesi, libero l’altra partenopea Monica De Gennaro.

Parlavamo di scorie quelle che si sono viste nel primo set contro il Giappone perso 25-20. Un duro colpo per la squadra. La reazione però è prontamente arrivata. Alzata l’asticella dell’attenzione la musica è cambiata. Le azzurre hanno vinto il secondo parziale 25-20 togliendosi di dosso paure e incertezze. Poi è stata una marcia trionfale. Terzo parziale dominato 25-14, così come il quarto portato a casa 25-15 con l’ultimo punto realizzato con una fast dall’ottima Cristina Chirichella.

Domani le azzurre, che guidano la Pool E con 19 punti, osserveranno una giornata di riposo prima di tornare in campo venerdì contro l’Argentina alle 17:15 e sabato alle 13:30 contro la Cina.

Tabellino: ITALIA – GIAPPONE 3-1 (20-25, 25-20, 25-14, 25-15)

ITALIA: Orro 1, Bosetti 11, Chirichella 11, Egonu 26, Sylla 16, Danesi 12, De Gennaro (L). Lubian 1. N.e: Malinov, Fersino, Pietrini, Gennari, Bonifacio, Nwakalor. All. Mazzanti

GIAPPONE: Ishikawa 16, Miyabe 3, Hayashi 10, Inoue 15, Yamada 8, Seki 1, Uchiseto (L). Sato, Fukudome (L), Miyabe Am. 3, Yokota 1, Momii 1. N.e: Koga, Shimamura. All. Manabe

Arbitri: Ozbar (Tur) e Ramirez Ortiz (DOm)

Durata Set: 21’, 28’, 22’, 22’.

Italia: 6 a, 6 bs, 9 mv, 17 et.

Giappone: 2 a, 6 bs, 5 mv, 21 et.

Il Calendario e la programmazione tv delle azzurre per la 2a Fase

7 ottobre, ore 17.15: Italia-Argentina (diretta Rai 2, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena)

8 ottobre, ore 13.30: Italia-Cina (diretta Rai 2, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena)

2a Fase (4-9 ottobre) - Classifiche Pool E e F

Pool E (Rotterdam): Italia 6V 19p, Giappone 5V 15p, Brasile 5V 14p, Cina 4V 12p, Belgio 4V 12p, Olanda 4V 12p, Porto Rico 2V 6p, Argentina 2V 5p.

Pool F (Lodz): Serbia 6V 17p, Stati Uniti 5V 15p, Turchia 5V 14p, Canada 4V 11p, Thailandia 4V 10p, Rep. Dominicana 3V 11p, Polonia 3V 10p, Germania 3V 10p.

Foto: Federvolley.it