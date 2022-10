Pallanuoto, Coppa Italia: a Napoli concentramento con Salerno e Posillipo Le due squadre campane si giocheranno un posto alle Final Eight nel girone A con Brescia.

La grande estate azzurra è da poco andata in archivio ma ora è già tempo di pensare alle competizioni per club. Nel week end ripartirà la Coppa Italia dove saranno impegnate anche le squadre campane Rari Nantes Salerno e Posillipo. A Napoli, alla Felice Scandone, si disputerà il girone A, con Brescia, Posillipo e Rari Nantes Salerno. Inizierà con queste sfide il lungo cammino verso la Final Eight in programma dal 10 al 12 marzo 2023. Sono quattro i concentramenti che apriranno la caccia ad un posto tra le migliori otto a cui accederanno le prime due dei quattro gironi. Oltre a Napoli si giocherà anche a Bogliasco, Bologna ed Ostia.

Coppa Italia Maschile

I gironi della prima fase (8-9 ottobre)

Girone A - sede Napoli: AN Brescia, RN Nuoto Salerno e CN Posillipo

Girone B - sede Bogliasco: Pro Recco N e PN, SC Quinto, Nuoto Catania e Bogliasco 1951

Girone C - sede Bologna: RN Savona, Telimar, Anzio Waterpolis e De Akker Team

Girone D - sede Ostia: Pallanuoto Trieste, CC Ortigia e Roma Nuoto

Girone A

Piscina Felice Scandone – Napoli

1^ Giornata – Sabato 8 ottobre

19:00 R.N. Nuoto Salerno – AN Brescia

2^ Giornata – Domenica 9 ottobre

09:30 AN Brescia – C.N. Posillipo

3^ Giornata – Domenica 9 ottobre

16:30 C.N. Posillipo – R.N. Nuoto Salerno

Girone “B”

Piscina comunale Vassallo - Bogliasco

1^ Giornata – Sabato 8 ottobre

18:00 S.C. Quinto – Pro Recco

19:30 Bogliasco 1951 – Nuoto Catania

2^ Giornata – Domenica 9 ottobre

09:00 Pro Recco – Bogliasco 1951

10:30 Nuoto Catania – S.C. Quinto

3^ Giornata – Domenica 9 ottobre

14:00 Bogliasco 1951 – S.C. Quinto

15:30 Pro Recco – Nuoto Catania

Girone “C”

piscina Carmen Longo - Bologna

1^ Giornata – Sabato 8 ottobre

14:45 De Akker Team – R.N. Savona

16:15 Telimar – Anzio Waterpolis

2^ Giornata – Domenica 9 ottobre

10:30 R.N. Savona – Telimar

12:00 Anzio Waterpolis – De Akker Team

3^ Giornata – Domenica 9 ottobre

16:00 R.N. Savona – Anzio Waterpolis

17:30 De Akker Team – Telimar

Girone “D”

Ostia – Polo Acquatico Frecciarossa

1^ Giornata – Sabato 8 ottobre -

18:30 Pallanuoto Trieste – C.C. Ortigia

2^ Giornata – Domenica 9 ottobre

10:00 Roma Nuoto – Pallanuoto Trieste

3^ Giornata – Domenica 9 ottobre

15:30 C.C. Ortigia – Roma Nuoto

Albo d'oro

1970 CC Napoli

1971/73 non disputata

1974 Pro Recco

1975 non disputata

1976 RN Florentia

1977/84 non disputata

1985-1986 Pescara

1987 CN Posillipo

1988 RN Arenzano

1989 Pescara

1990-1991 RN Savona

1992 Pescara

1993 RN Savona

1994/97 non disputata

1998 Pescara

1999/2004 non disputata

2005 Bissolati Cremona

dal 2006 al 2011 Pro Recco

2012 AN Brescia

2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2021 e 2022 Pro Recco

Foto: G. Perottino – DBM per Federnuoto.it