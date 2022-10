Mondiali, l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro vola ai quarti di finale A Rotterdam azzurre scatenate contro l'Argentina, il 3-0 vale il pass. Oggi c'è la Cina.

L’Italvolley vola ai quarti di finale e lo fa con merito e soprattutto con una giornata d’anticipo rispetto alla fine della seconda fase. Le ragazze di Mazzanti, a Rotterdam, hanno battuto anche l’Argentina e l’hanno fatto in maniera netta per 3-0.

Il tecnico azzurro ha confermato la formazione uscita vincitrice dalla sfida con il Giappone: Orro palleggiatrice, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali la napoletana Cristina Chirichella (7 punti) e Danesi, libero l’altra ragazza partenopea Monica De Gennaro.

Italvolley sempre in controllo della sfida sia dal punto di vista tattico che sotto il piano del gioco. La squadra è in crescita e si è visto con la vittoria ottenuta con tre parziali vinti nettamente: 25-19, 25-18, 25-17.

Con 22 punti è netto il dominio della Pool E soprattutto sembra essere stata dimenticata velocemente la sconfitta al quinto set contro il Brasile. Oggi si torna in campo alle 13:30 contro la Cina, poi testa ai quarti di finale.

Soddisfatto di quanto visto in campo coach Mazzanti. "Abbiamo controllato bene la partita, dal punto di vista tattico non era complicata, però la squadra ha gestito bene il gioco. Domani ci aspetta una delle partite più attese di questa fase, ovvero quella con la Cina.

Sono convinto che sarà una gara divertente, la Cina rappresenta tante cose guardando al nostro percorso, possiamo dire che in diverse situazioni è stato un crocevia importante. Penso che anche domani sarà così, per la classifica determina un posto importante e anche in vista del quarto sarà una grande occasione per far salire la temperatura della squadra. Rispetto alla VNL hanno cambiato qualcosa, riportando il sistema di gioco come quando c'era Zhu Ting, però sicuramente è una delle formazioni che conosciamo meglio nel panorama internazionale. Contro di loro dovremo essere bravi in battuta per mettere in difficoltà i centrali, ma anche la fase muro-difesa sarà fondamentale".

Tabellino: ITALIA - ARGENTINA 3-0 (25-19, 25-18, 25-17)

ITALIA: Orro 3, Bosetti 10, Chirichella 7, Egonu 14, Sylla 8, Danesi 12, De Gennaro (L). Lubian 1, Malinov, Gennari, Nwakalor 3. N.e: Pietrini, Fersino, Bonifacio. All. Mazzanti



ARGENTINA: Farriol, Mayer 2, Nizetich 2, Herrera Rodriguez 7, Mercado 9, Bulaich Simian 4, Rizzo (L). Cugno 7, Germanier, Pelozo (L), Salinas 3, Graff 2. N.e: Sosa, Verdier. All. Ferraro



Arbitri: Khattab (Egi) e Simonovic (SUI).



Durata Set: 21', 20', 22'.



Italia: 3 a, 10 bs, 9 mv, 18 et.



Argentina: 1 a, 2 bs, 4 mv, 19 et.

Il Calendario e la programmazione tv delle azzurre per la 2a Fase

8 ottobre, ore 13.30: Italia-Cina (diretta Rai 2, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena)

2a Fase (4-9 ottobre) - Gironi e Classifiche Pool E e F

Pool E (Rotterdam): Italia 7V 22p, Giappone 6V 18p, Cina 6V 17p, Brasile 6V 17p, Belgio 5V 15p, Olanda 4V 13p, Porto Rico 2V 6p, Argentina 2V 5p.

Pool F (Lodz): Serbia 8V 23p, Turchia 6V 17p, Stati Uniti 5V 15p, Polonia 4V 13p, Canada 4V 11p, Thailandia 4V 10p, Rep. Dominicana 3V 11p, Germania 3V 10p.

