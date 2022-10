Mondiali, nell'Italvolley forfait della Chirichella Niente match con la Cina per la napoletana dopo aver avuto un piccolo problema fisico.

Oggi alle 13:30 l’Italvolley femminile affronterà la Cina con l’obiettivo di chiudere il discorso primo posto anche nella seconda fase. Ieri dopo la vittoria contro l’Argentina è arrivata la matematica qualificazione ai quarti di finale, obiettivo minimo della spedizione azzurra al Mondiale in corso di svolgimento tra Olanda e Polonia.

Negli ultimi minuti prima della sfida contro la forte squadra asiatica è arrivato un forfait importante per coach Davide Mazzanti. Non sarà della partita la centrale napoletana Cristina Chirichella, fermata da un piccolo problemino agli addominali. La scelta dello staff tecnico e sanitario è stata quella di non rischiare nulla e tenerla a riposo per permettere alla campana di recuperare per i quarti di finale. La Chirichella, che è reduce da una grande estate in maglia azzurra, è stata titolare inamovibile in questa prima parte di Mondiale e con la sua esperienza tornerà a dare il suo apporto nel momento più caldo della competizione, l’inizio delle sfide ad eliminazione diretta.

Foto: Federvolley.it