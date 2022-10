Mignanelli, altro gol da 3 punti: la Juve Stabia vola, 1-0 sul Picerno Dopo Pontedera con il Monterosi altra rete decisiva per l'esterno

Alla Juve Stabia basta il gol di Mignanelli al 68' per superare il Picerno. Vittoria da ex per Colucci contro i lucani. Quarto successo in campionato per le vespe, che volano a quota 13 con il gol dell'esterno: altra rete decisiva per l'ex Avellino dopo quella realizzata a Pontedera contro il Monterosi Tuscia. Finale di 1-0 per la Juve Stabia, di continuità dopo l'1-0 sull'Audace Cerignola in Coppa Italia di Serie C.

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Settima Giornata

Juve Stabia - Picerno 1-0

Marcatori: 22' st Mignanelli

Juve Stabia (4-3-3): Barosi, Maggioni, Caldore, Cinaglia, Mignanelli, Scaccabarozzi, Gerbo (27’ st Maselli), Altobelli, Silipo (27’ st D’Agostino), Pandolfi (44’ st Tonucci), Ricci (22’ pt Bentivegna). All. Colucci. A disp. Russo, Maresca, Dell’Orfanello, Carbone, Zigoni, Guarracino, Della Pietra, Picardi, Peluso

Picerno (4-3-3): Crespi, Garcia, De Franco, Allegretto, Monti, De Cristofaro (27’ st Diop), De Ciancio (35’ st Dettori), Kouda (13’ st D’Angelo), Golfo, Reginaldo (13’ st Gerardi), Esposito (27’ st Santarcangelo). All. Longo. A disp. Albertazzi, Finizio, Liurni, Pagliai, Novella, Montesano

Arbitro: Lovison

Ammoniti: Kouda (P), De Ciancio (P), Cinaglia (J), Monti (P), D’Agostino (J)

Recupero: 3’ pt, 5’ st