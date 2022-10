Napoli Basket, Buscaglia: "Serve essere sempre più consistenti" Domani (ore 19.30) la sfida contro l'Happy Casa Brindisi per la squadra azzurra

È la vigilia di Happy Casa Brindisi - Gevi Napoli, gara valida per la seconda giornata di campionato di Serie A e sono già punti pesanti in palio al PalaPentassuglia (domani palla a due alle 19.30): "Stiamo lavorando per conoscerci sempre meglio. Ogni allenamento serve per fare un passo avanti e migliorare. - ha spiegato il coach della Gevi, Maurizio Buscaglia, alla vigilia - Sono contento dell’etica del lavoro, dell’applicazione che mostriamo ogni giorno, di come stiamo insieme. Abbiamo iniziato a fare tesoro delle partite di preseason e della prima gara di campionato. Andiamo su un campo molto difficile contro una squadra ben strutturata, organizzata, con tante frecce al proprio arco. Dobbiamo cercare di continuare a lavorare sulla nostra identità, che si giochi in casa o in trasferta. Serve essere sempre più consistenti. Brindisi è una squadra di grande corsa ed atletismo, dovremo essere molto attenti anche sul piano mentale. Tutto ciò può contribuire a migliorarci ed ad unirci sempre più come squadra".

Buscaglia ritrova Lorenzo Uglietti, finalmente recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata nella preseason. Resta, invece, in dubbio Jordan Howard: problema muscolare accusato contro la Virtus Segafredo Bologna per il playmaker, che partirà con la squadra e decisione in extremis per l'utilizzo.