Mondiali: l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro domina anche la Cina La centrale non ha giocato per un problema fisico, ottima la prova del libero partenopeo.

“Oggi sono felice, soprattutto perché noi abbiamo bisogno di sentire le sensazioni giuste”. Sono le parole di Davide Mazzanti, coach dell’Italvolley femminile pochi minuti dopo la bella, convincente e importante vittoria contro l’ostica Cina. Le azzurre si sono imposte con personalità con un netto 3-0 (26-24, 25-16, 25-20) figlio di un primo set dove cuore e qualità hanno spianato la strada. Mazzanti prima dell’inizio della gara ha dovuto rinunciare alla napoletana Cristina Chirichella con Marina Lubian che ha preso il suo posto. Il numero 10 è rimasto precauzionalmente a riposo dopo aver avvertito un fastidio ai preliminari ma dovrebbe tornare in campo nei quarti di finale. Confermato il resto della formazione con Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, al centro Danesi, libero la partenopea Monica De Gennaro. Vittoria bella che vale il primo posto nella seconda fase e tanta fiducia per il proseguo di un torneo che le azzurre vogliono vincere.

“Sono molto contento per le ragazze, sono proprio queste sensazioni che a volte servono per farci giocare la pallavolo che ci piace –sottolinea Mazzanti-. Forse fino a ora non le avevamo sentite del tutto. Contro la Cina le ragazze sono state creative. Siamo andati in crescendo; nel primo set siamo stati un po' conservativi e per assurdo quando accade diventiamo più fallosi. Con il passare del tempo abbiamo cominciato a fare sempre meglio. Siamo stati aggressivi in battuta, il muro-difesa ha funzionato veramente bene e, inoltre, l’attacco ha continuato a essere creativo. Dal secondo set in poi siamo andati sempre meglio. Ora vedremo contro chi giocheremo nei quarti di finale. La formula di questo mondiale è un po' strana, però non ci facciamo troppi pensieri su chi sarà la nostra avversaria, la cosa importante sarà entrare in campo con le stesse sensazioni che ci hanno accompagnato in questi mesi.

Quando entri sul terreno di gioco lo fai cercando di fare il massimo, noi siamo sicuri che nessuno ci regalerà niente. Quando arrivi a disputare queste partite non hai nulla da perdere. Noi sappiamo quello vogliamo, sappiamo imprimere il gioco, sappiamo dettare il ritmo e ripeto che è proprio la fiducia che abbiamo nel nostro ritmo a fare la differenza”.

Tabellino: ITALIA - CINA 3-0 (26-24, 25-16, 25-20)

ITALIA: Orro 2, Bosetti 8, Lubian 9, Egonu 25, Sylla 10, Danesi 12, De Gennaro (L). Malinov, Pietrini. N.e: Gennari, Nwakalor, Fersino, Bonifacio, Chirichella. All. Mazzanti

CINA: Diao 2, Li 8, Wang Yua. 3, Gong 8, Wang Yun 11, Yuan 7, Wang Me. (L). Jin 1, Gao 1. N.e: Yang H., Wang Y, Wang W, Ding, Chen. All. Bin Cai

Arbitri: Myoi (JPN) e Collados (FRA).

Durata Set: 25', 20', 25'.

Italia: 7 a, 9 bs, 7 mv, 21 et.

Cina: 3 a, 2 bs, 4 mv, 16 et.

Foto: Federvolley.it