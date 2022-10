Scherma, Coppa Europa: Curatoli porta al successo le sue Fiamme Oro Il napoletano insieme ai compagni ha conquistato il titolo ci campione d'Europa per Club.

Per la scherma azzurra è stato un week end ricco di soddisfazioni quello andato in scena a Cagliari per la Coppa Europa per Club 2022. Tra i più attesi c’era Luca Curatoli che col suo Club, le Fiamme Oro, non ha deluso le attese. Lo sciabolatore napoletano ha vinto il titolo Europeo insieme a Luca Fioretti, Riccardo Nuccio e Pietro Torre. Il club italiano ha battuto in finale per 45-33 la CS Dinamo Bucarest formato da ottimi atleti come Rares Ailinca, Cordin Cozmuleanu, Iulian Teodosiu e Paul Ursachi. Da segnalare il terzo posto dell’Ucraina con Bogdan Platonov, Oleksiy Statsenko, Yuriy Tsap e Andriy Yagodka brava ad avere la meglio sull’Esercito degli azzurri Dario Cavaliere, Gabriele Foschini, Emanuele Nardella e Giovanni Repetti.

Per Curatoli dunque un buon esordio nel percorso che lo porterà all’inizio della Coppa del Mondo in una stagione dove l’obiettivo principale sarà la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Di seguito tutti i risultati.

COPPA EUROPA PER CLUB – Cagliari, 9 ottobre 2022

FIORETTO FEMMINILE

Finale

C.S. Carabinieri b. Fiamme Oro 45-43

Finale 3° posto

Club de Esgrima Cardenal Cisneros (SPA) b. CSA Steaua Bucharest (ROM) 45-38

Semifinali

Fiamme Oro – CSA Steaua Bucharest (ROM) 45-23

C.S. Carabinieri – Club de Esgrima Cardenal Cisneros (SPA) 45-41

Quarti di finale

Fiamme Oro b. Scoala de Scrima (MDA) 45-20

CSA Steaua Bucarest (ROM) b. Ucraina 30-27

Club de Esgrima Cardenal Cisneros (SPA) b. Slovacchia 45-28

C.S. Carabinieri b. Greece Aox Egaleo (GRE) 45-32

Classifica finale (8): 1. C.S. Carabinieri, 2. Fiamme Oro, 3. Club de Esgrima Cardenal Cisneros (SPA), 4. CSA Steaua Bucarest (ROM), 5. Ucraina, 6. Slovacchia, 7. Greece Aox Egaleo (GRE), 8. Scoala de Scrima (MDA)

SCIABOLA MASCHILE

Finale

Fiamme Oro b. C.S. Dinamo Bucarest (ROM) 45-33

Finale 3° posto

Ucraina b. C.S. Esercito 45-32

Semifinali

Fiamme Oro b. Ucraina 45-35

C.S. Dinamo Bucarest (ROM) b. C.S. Esercito 45-42

Quarti di finale

Fiamme Oro

Ucraina b. Paesi Bassi 45-26

C.S. Dinamo Bucarest (ROM) b. Slovenia Kamnik (SLO) 45-15

C.S. Esercito b. Israele 45-21

Classifica finale (7): 1. Fiamme Oro, 2. C.S. Dinamo Bucarest (ROM), 3. Ucraina, 4. C.S. Esercito, 5. Paesi Bassi, 6. Slovenia Kamnik (SLO), 7. Israele

SCIABOLA FEMMINILE

Finale

C.S. Aeronautica Militare b. Fiamme Oro 45-38

Finale 3° posto

Club de Esgrima el Oso y el Madrono (SPA) b. Bulgaria 45-43

Semifinali

Fiamme Oro b. Club de Esgrima el Oso y el Madrono (SPA) 45-41

C.S. Aeronautica Militare b. Bulgaria 45-42

Quarti di finale

Club de Esgrima el Oso y el Madrono (SPA)

Fiamme Oro b. Ucraina 45-28

Bulgaria b. CSA Steaua Bucarest (ROM) 45-25

C.S. Aeronautica Militare b. Paesi Bassi 45-18

Classifica finale (7): 1. C.S. Aeronautica Militare, 2. Fiamme Oro, 3. Club de Esgrima el Oso y el Madrono (SPA), 4. Bulgaria 5. Ucraina, 6. CSA Steaua Bucarest, 7. Paesi Bassi