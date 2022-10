Italrugby, tra i convocati di Crowley ci sono due campani Fusco e Capuzzo confermati dal tecnico azzurro.

L’Italrugby è pronta a tornare in campo per lavorare in vista dell’Autumn Nations Series che a novembre prevede tre attesissime sfide. Kieran Crowley ha annunciato la lista dei convocati che dal 23 ottobre si alleneranno a Verona. Il 29 invece sarà ufficializzata la lista definitiva di chi affronterà il torneo autunnale.

Tra i prescelti c’è anche il campano Alessandro Fusco, mediano di mischia in forza alle Zebre che ha raccolto fino ad ora otto caps in maglia azzurra. Tra gli estremi c’è anche Ange Capuozzo, giocatore d’origine napoletana che è stata la sorpresa dell’ultima stagione in azzurro.

L’Italrugby sfiderà il 5 novembre allo Stadio Plebiscitodi Padova un avversario ostico come Samoa. Il 12 al Franchi di Firenze il proibitivo incontro con l’Australia. Il 19 al Ferrarsi di Genova la sfida con il Sudafrica.

“Il raduno di Verona sarà l'inizio della nostra finestra internazionale di novembre” ha spiegato il tecnico azzurro. “Non vediamo l'ora di lavorare sodo per ristabilire e costruire le nostre fondamenta per darci una buona base durante la preparazione per affrontare tre formidabili avversari. Abbiamo una rosa con quattro esordienti e una base sempre più ampia a disposizione. Una delle nostre sfide principali sarà il consolidamento della nostra identità: sarà un passo importante per affrontare tutte le partite di novembre".





Questo il calendario delle partite dell’Italia nelle prossime Autumn Nations Series:

Italia v Samoa – 5.11.22 – Stadio Plebiscito, Padova – ore 14

Italia v Australia – 12.11.22 – Stadio Franchi, Firenze – ore 14

Italia v Sudafrica – 19.11.22 – Stadio Ferraris, Genova – ore 14

Questi la lista degli atleti convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (CA Brive, 21 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 37 caps)

Danilo FISCHETTI (London Irish, 22 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 8 caps)

Ion NECULAI (Zebre Parma, 3 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 42 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 14 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 4 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 22 caps)

Marco FUSER (Massy, 41 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 33 caps)

David SISI (Zebre Parma, 24 caps)

Gabriele VENDITTI (Zebre Parma, esordiente)

Flanker/n.8

Luca ANDREANI (Zebre Parma, esordiente)

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, esordiente)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 7 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 18 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 38 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 8 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 4 caps)

Mediani di Mischia

Manfredi ALBANESE (Benetton Rugby, 2 caps)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 8 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 3 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 12 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Harlequins, 63 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 20 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 6 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 15 caps)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, esordiente)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 3 caps)

Luca MORISI (London Irish, 36 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 4 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 5 caps)

Montanna IOANE (Melbourne Rebels, 14 caps)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 38 caps)