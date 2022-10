Napoli si conferma capitale dell'acquabike Grandissimo successo per l'organizzazione dei Campionati Italiani.

Oltre duecento piloti in mare, due giorni di spettacolo con un folto pubblico ad ammirarli dalla spiaggia del lido Sabbia d’Argento di Varcaturo. Si è conclusa ieri la tappa partenopea del Campionato italiano di aquabike, che ha visto venti categorie, assolute e giovanili, sfidarsi a caccia dei punti utili per la conquista del tricolore, che sarà assegnato domenica prossima a Civitavecchia. Perfetta l’organizzazione della Fly Motor Show insieme al Comitato campano della Federazione Italiana Motonautica e al Comune di Giugliano, con il supporto di Gargano Costruzioni, Hotel Vogue, Genialed, Nautica Sea Doo, Aquabike San Marino.

Per i rappresentanti del movimento campano sono arrivati diversi risultati di prestigio. A partire dalle vittorie di Antonio Pontecorvo nella categoria Runabout F4, di Davide Santini nella Spark giovanile 15-18 e di Daniele Leopaldi nella Ski Superjet. Sul secondo gradino del podio, invece, sono saliti Fulvio Grimaldi nella Runabout F4 Novice e Antonio Retta nella Ski giovanile 15-18. Doppio terzo posto, infine, per Davide Pontecorvo, sia nella Runabout F2 sia nella Runabout F4.

Quest’ultimo è un risultato fondamentale perché porta l’atleta del team Fly Motor Show in testa alla classifica generale con 5 punti di vantaggio sul romano Roberto Mariani (già pluricampione di freestyle), a una sola gara dal termine della stagione. Allo stesso tempo, la vittoria di Antonio Pontecorvo (anch’egli della Fly Motor Show) lo porta al terzo posto della generale, in piena lotta per il podio finale. Anche per Davide Santini (dell’ASD CAP Monte di Procida) la vittoria significa l’ipoteca sul titolo nazionale, avendo 49 punti di vantaggio nella generale sul secondo a una sola gara dal termine. Per Daniele Leopaldi (Fly Motor Show), invece, la vittoria lo fa salire al terzo posto della classifica generale, con la speranza di poter crescere ulteriormente in classifica dopo l’ultima prova. Fulvio Grimaldi (Jet Ski Family Racing) e Antonio Retta (Olimpia Monte di Procida) col secondo posto salgono, infine, al terzo nella generale nelle rispettive categorie.

“Abbiamo realizzato un grande evento, grazie anche al supporto dei nostri tanti partner, della FIM e del Comune di Giugliano, riuscendo a far tornare Napoli e il litorale flegreo al centro del movimento nazionale dell’aquabike. Questo risultato, unito anche ai prestigiosi risultati di tanti atleti campani, ci dà fiducia in vista della prossima stagione, con la speranza di poter tornare a organizzare eventi di questa portata. E, inoltre, ci spinge a cercare di dare il massimo domenica prossima per la conquista dei podi nelle classifiche generali di diverse categorie. La soddisfazione di vedere tanti giovani avvicinarsi alla cultura del mare grazie alla nostra disciplina è enorme e questo fine settimana ne è stato l’ulteriore conferma”.