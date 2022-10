Mondiali, Italvolley ai quarti: Mazzanti sfida la Cina col dubbio Chirichella La centrale napoletana è recuperata ma potrebbe giocare ancora la Lubian.

L’Italvolley femminile si è spostata nella periferica Aperldoorn sempre in terra Olandese dove oggi tornerà in campo per i quarti di finale. Il Mondiale finalmente entra nel vivo. Ora non si può più sbagliare e la squadra di Mazzanti questo lo sa bene. L’avversario nei quarti sarà ancora la Cina. Accoppiamento figlio di un regolamento cervellotico e in realtà anche poco comprensibile. Diciamo che Federazione e organizzatori si sono proprio superati.

Mazzanti però pensa ad andare fino in fondo e per questo vuole una squadra perfetta contro le asiatiche battute solo qualche giorno fa con un netto 3-0 Ogni partita però è diversa quindi guai a sottovalutare l’avversario. Il tecnico azzurro sembra aver recuperato la napoletana Cristina Chirichella, che ieri non si è allenata ma è stata sottoposta ad esami strumentali, ma forse proprio per questo e per precauzione potrebbe giocare ancora la Lubian. Questo però lo scopriremo solo poco prima della gara in programma oggi alle 17:00.

Nessun problema invece per l’altra stella campana Monica De Gennaro che sarà regolarmente in campo nel suo ruolo di libero cercando di dare alla squadra il solito eccezionale apporto.

Alla vigilia di questo grande match ha parlato Alessio Orru che ha raccontato le emozioni azzurre. “Il campo è molto bello. Siamo davvero felici di essere arrivate fino a qui. Le sensazioni per domani sono positive, sicuramente sarà una grande partita e dovremmo ancora una volta dimostrare tutto il nostro valore. Sarà un match totalmente differente rispetto a quello giocato sabato. Sinceramente è un po' strano rigiocare contro la stessa squadra affrontata pochi giorni prima, ma sappiamo tutti che la formula del torneo è questa, quindi siamo ben consce che dobbiamo affrontare tutte le altre formazioni per cercare di arrivare fino in fondo. Nelle ultime partite si è vista un’Italia in crescita, abbiamo disputato degli ottimi match con prestazioni sempre migliori. Stiamo trovando sempre più il nostro ritmo e speriamo domani di compiere un ulteriore passo in avanti. A livello personale sto vivendo questo Mondiale molto bene, è un torneo molto lungo, ma stiamo arrivando verso la fine. Il fatto di condividerlo con le mie compagne ti regala quel valore in più”.



Calendario Quarti di Finale - 11 ottobre

QF1 ore 17 (Apeldoorn): Italia-Cina (diretta Rai 2, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena)

QF4 ore 17.30 (Gliwice): Stati Uniti – Turchia (diretta Sky Sport Action)

QF2 ore 20 (Apeldoorn): Brasile-Giappone (diretta Sky Sport Arena)

QF3 ore 20.30 (Gliwice): Serbia-Polonia (diretta RaiSport, diretta Sky Sport 258)Semifinali

12 ottobre ore 20.30 SF1 (Gliwice) WQF3 vs WQF4

13 ottobre ore 20.00 SF2 (Apeldoorn) WQF1 vs WQF2Finali (Apeldoorn, 15 ottobre)

ore 16: 3°-4° posto

ore 20: 1° -2° posto



I precedenti tra Italia e Cina

84 sfide totali, 32 vittorie per le azzurre e 52 sconfitte

Foto: federvolley.it