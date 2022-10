Mondiali: l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro vola in semifinale Le azzurre hanno battuto 3-1 la Cina portando a casa la terza semifinale consecutiva.

L’Itavolley è in semifinale al Mondiale. Superato l’ostacolo Cina nei quarti di finale con una gran bella prova. Mazzanti ha dovuto rinunciare alla centrale napoletana Cristina Chirichella sostituendola con Lubian che ha giocato insieme a Danesi, mentre nelle altre posizioni ha confermato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, l’altra ragazza partenopea Monica De Gennaro nel ruolo di livello. Italvolley travolgente nei primi due set portati a casa con discreta facilità per 25-16 e 25-22. Poi nel terzo è arrivato un calo inatteso che ha permesso alla Cina di portare a casa il parziale nettamente per 25-13. Le campionesse d’Europa però sono tornate subito a comandare e nel quarto hanno chiuso la pratica imponendosi 25-17 conquistando la terza semifinale iridata consecutiva dopo quelle del 2014 e del 2018, la quinbta in assoluto contando anche quella del 2002 in Germania quando arrivò l’unico titolo iridato della storia azzurra al femminile e nel 2006.

“E’ una bellissima sensazione essere qui in questo momento” ha spiegato coach Mazzanti a fine match. “Ci troviamo dove volevamo essere quando abbiamo iniziato il nostro lungo percorso. Adesso non ci resta che viverci tutto d’un fiato questo bellissimo momento. Questo mondiale è stata una lunghissima attesa durante la quale abbiamo avuto la possibilità di vivere nuovamente le sensazioni ed emozioni già provate in una VNL che per noi è stata davvero fantastica. Arrivati a questo punto noi dobbiamo solo essere noi stessi; la squadra ha una capacità di esprimersi al meglio quando gioca al suo ritmo; nelle nostre prossime due partite dobbiamo fare ciò che sappiamo e con le nostre modalità. La nostra è stata un’estate lunga, faticosa, nella quale abbiamo programmato tutto nel dettaglio e serate come questa ci ripagano con soddisfazione dei tanti sacrifici fatti. Sono felice per le ragazze e lo staff per l’eccezionale lavoro che abbiamo fatto in questi mesi. Ora ci aspettano le due gare più importanti”.



Tabellino: ITALIA - CINA 3-1 (25-16, 25-22, 13-25, 25-17)

ITALIA: Orro 1, Bosetti 6, Lubian 9, Egonu 30, Sylla 12, Danesi 11, De Gennaro (L). Malinov, Pietrini 1, Gennari. N.e: Nwakalor, Fersino, Bonifacio, Chirichella. All. Mazzanti

CINA: Diao 1, Li 14, Wang Yua. 3, Gong 9, Wang Yun 11, Yuan 9, Wang Me (L). Jin , Ding 4, Yang H. 6. N.e: Gao, Wang Y, Wang W, Chen. All. Bin Cai

Arbitri: Myoi (Jpn) e Ramirez Ortiz (Dom).

Risultati, calendario e programmazione tvQuarti di Finale - 11 ottobre

QF1 ore 17 (Apeldoorn): Italia-Cina 3-1 (25-16, 25-22, 13-25, 17)

QF4 ore 17.30 (Gliwice): Stati Uniti – Turchia 3-0 (25-22, 25-15, 25-20)

QF2 ore 20 (Apeldoorn): Brasile-Giappone (diretta Sky Sport Arena)

QF3 ore 20.30 (Gliwice): Serbia-Polonia (diretta RaiSport, differita Sky Sport 258)Semifinali

12 ottobre ore 20.30 (Gliwice) Stati Uniti vs Serbia/Polonia

13 ottobre ore 20.00 (Apeldoorn) Italia vs Brasile/GiapponeFinali (Apeldoorn, 15 ottobre)

ore 16: 3°-4° posto

ore 20: 1° -2° posto

Foto: Federvolley.it