Serie C, Juve Stabia ko a Taranto (2-0) Si decide tutto negli ultimi dieci minuti di gioco: vespe battute allo "Iacovone"

La Juve Stabia esce sconfitta dallo "Iavocone" di Taranto: finale di 2-0 per i rossoblu con i gol di Antonio Romano al minuto 80 e di La Monica all'87'. Ancora una sconfitta in trasferta, la seconda consecutiva lontana dal "Menti" per gli uomini di Colucci.

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Ottava Giornata

Taranto - Juve Stabia 2-0

Marcatori: 80' A. Romano, 87' La Monica

Taranto (3-5-2): Vannucchi; Manetta, Antonini, Evangelisti; Mastromonaco, Romano A., Labriola (50’ Vona), De Maria (45’ Mazza), Ferrara (60’ Romano G.); Infantino (45’ Raicevic), Guida (72’ La Monica). A disp. Loliva, Martorel, Granata, Panattoni, Maiorino, Mazza, Raicevic, Romano G., Vona, La Monica. All. Capuano

Juve Stabia (4-3-3): Barosi, Maggioni (50’ Peluso), Caldore, Cinaglia (22’ Tonucci), Mignanelli, Scaccabarozzi (74’ Santos), Maselli (74’ Gerbo), Altobelli, Silipo (50’ Ricci), Pandolfi, Bentivegna. A disp. Russo, Dell’Orfanello, Carbone, Gerbo, Tonucci, Zigoni, Ricci, Guarracino, Della Pietra, Picardi, D’Agostino, Peluso, Santos. All. Colucci

Arbitro: Delrio

Ammoniti: Evangelisti (T), Romano (T), Vona (T), Mazza (T), Antonini (T), Maggioni (J), Ricci (J), Caldore (J), Mignanelli (J), Tonucci (J)

Espulsi: Peluso (J)