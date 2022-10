Basket, Serie B: Sant'Antimo ko a Taranto (70-56) Il gm Di Donato: "Un approccio come quello avuto oggi lo paghi a caro prezzo"

Prima sconfitta in campionato per la Geko PSA Sant'Antimo, battuta dal Cus Jonico Taranto con il finale di 70-56 nella gara valida per la terza giornata del girone D di Serie B. "In questo campionato, soprattutto in trasferta, un approccio come quello avuto oggi lo paghi a caro prezzo. - ha spiegato il gm della PSA, Di Donato - Siamo partiti malissimo, abbiamo avuto una reazione nel 3’ quarto ma a quel punto poi sono mancate le energie. Nell’ultimo periodo probabilmente ci siamo un po’ adagiati sulle vittorie conquistate, speriamo che questa sconfitta possa aiutarci a riprendere subito consapevolezza in quello che dobbiamo fare".

Il tabellino.

Serie B - Girone D

Terza Giornata

CJ Basket Taranto - Geko PSA Sant'Antimo 70-56

Parziali: 17-7, 24-16, 13-20, 16-13

Taranto: Villa 19 (2/3, 4/8), Cena 17 (4/10, 2/3), Corral 15 (1/4, 4/8), Conte 6 (0/3, 2/3), Sampieri 4 (2/5, 0/0), Graziano 3 (1/3, 0/0), Bruno 2 (1/1, 0/4), Piccoli 2 (1/3, 0/0), Liace 2 (1/1, 0/0), D'Agnano (0/0, 0/1), Napolitano, Martinelli.

Sant'Antimo: Sgobba 12 (3/5, 2/5), Maggio 11 (1/1, 1/9), Scali 9 (3/6, 0/4), Montanari 6 (1/2, 0/0), Mennella 4 (2/6, 0/2), Quarisa 4 (2/3, 0/0), Anaekwe 4 (1/2, 0/0), Cantone 2 (1/1, 0/1), Cannavina 2 (1/1, 0/1), Sabatino 2 (0/0, 0/1), Coralic.