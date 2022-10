Serie C, la Juve Stabia spreca: 1-1 con il Foggia, il tabellino Pari tra le vespe e i satanelli: primo gol di Santos in maglia gialloblé, risposta di Ogunseye

La Juve Stabia vive il match con la superiorità numerica (espulso Vuthaj, Foggia in 10 dal 44'), trova il vantaggio solo al minuto 81 con Santos (primo gol in maglia gialloblé per il venezuelano), ma si fa riprendere da Ogunseye all'87'. Finale di 1-1 tra le vespe e i satanelli: occasione sprecata dalla Juve Stabia, da quota 14 punti dopo 9 turni come la Gelbison, in piena zona playoff.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Nona Giornata

Juve Stabia - Foggia 1-1

Marcatori: 36’ st Santos (JS), 42’ st Ogunseye (F)

J. Stabia: Barosi, Maggioni, Caldore, Tonucci, Mignanelli, Gerbo (18’ st Bentivegna), Maselli (28’ st Berardocco), Altobelli (28’ st D’Agostino), Pandolfi (18’ st Zigoni), Santos (41’ st Della Pietra), Scaccabarozzi. All. Colucci. A disp. Russo, Maresca, Dell’Orfanello, Carbone, Ricci, Guarracino, Picardi, Vimercati

Foggia: Nobile, Sciacca (1’ st Di Pasquale), Malomo, Rizzo (40’ st Ogunseye), Garattoni, Frigerio, Petermann (40’ st Peralta), Chierico (23’ st Odjer), Costa, Vuthaj, D’Ursi (23’ st Tonin). All. Gallo. A disp. Illuzzi, Domingo, Schenetti, Papazov, Leo, Peschetola, Nicolao, Iacoponi

Arbitro: Giordano

Ammoniti: Vuthaj (F), Tonucci (J), Maselli (J), Chierico (F), Costa (F), Scaccabarozzi (J), Della Pietra (J)

Espulsi: Vuthaj (F)

Recupero: 1’ pt, 5’ st