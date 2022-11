Coppa Italia Serie C: Juve Stabia fuori, vince il Foggia ai rigori Il tabellino del secondo turno eliminatorio della competizione organizzata dalla Lega Pro

Dalmasso para il rigore a Ricci e decreta il 3-2 finale dopo il pari (0-0) nei tempi regolamentari e in quelli supplementari. Vince il Foggia al "Menti" dopo i calci di rigore, la Juve Stabia va ko ed è fuori dalla Coppa Italia di Serie C.

Il tabellino

Serie C - Coppa Italia

Secondo Turno Eliminatorio

Juve Stabia - Foggia 2-3 dcr

Juve Stabia: Russo, Peluso (42’ st Maggioni), Caldore, Vimercati, Dell’Orfanello, Altobelli (31’ st Ricci), Berardocco (17’ st Scaccabarozzi), Carbone (17’ st Maselli), Pandolfi, Zigoni (1’ sts Santos), D’Agostino (31’st Bentivegna). All. Colucci. A disp. Barosi, Maresca, Cinaglia, Guarracino, Della Pietra, Silipo, Picardi

Foggia: Dalmasso, Sciacca (13’ st Costa), Di Pasquale (31’ st Peschetola), Rizzo, Leo, Chierico (1’ pts Iacoponi), Odjer, Peralta (24’ st Frigerio), Nicolao, Schenetti (31’ st Petermann), Ogunseye (24’ st Tonin). All. Gallo. A disp. Raccichini, Nobile, Garattoni, Vuthaj

Arbitro: Milone (assistenti Laghezza e Jorgji, quarto ufficiale Giudice)

Ammoniti: Di Pasquale (F), D’Agostino (J), Scaccabarozzi (J), Caldore (J)

Recupero: 4’st

Rigori: Maselli (gol), Petermann (gol), Santos (gol), Costa (parato), Bentivegna (traversa), Frigerio (gol), Pandolfi (parato), Peschetola (gol), Ricci (parato)