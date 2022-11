Ginnastica, Maresca positivo ad un controllo antidoping di Nado Italia Il ventinovenne di Castellammare di Stabia è stato sospeso in via cautelare.

Come un fulmine a ciel sereno. La notizia della positività di Salvatore Maresca ha colpito senza preavviso la ginnastica azzurra. La medaglia di bronzo del Mondiale 2021 nella specialità degli anelli è risultato positivo al Carboxy-Thc, metabolita secondario che si forma dopo il consumo di cannabis. Motivo per il cui il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale, ha sospeso l’atleta campano in via cautelare. Al ventinovenne di Castellammare di Stabia viene contestata la violazione dell’articolo 2.1.