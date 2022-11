Avellino-Giugliano, Di Napoli: "Senza paura, non perdiamo la nostra identità" Il tecnico dei tigrotti presenta la sfida in un Partenio a porte chiuse

“Partita difficile, saremo al cospetto di una squadra costruita per vincere ma non dovremo perdere la nostra identità”. Raffaele Di Napoli presenta così la sfida del suo Giugliano all’Avellino in un Partenio che si presenterà a porte chiuse.

"Sarà un derby che affronteremo senza paura, consapevoli di andare ad Avellino con la nostra determinazione, la nostra voglia di sempre, la nostra grande umiltà. L’Avellino, con l’avvento di Rastelli, è cambiato nella mentalità. Mi aspetto che facciano una grande partita ma noi ci faremo trovare pronti”.

Sulle porte chiuse è sulla stessa linea di pensiero di Rastelli. "Non è giusto privare i tifosi dello spettacolo. Sicuramente, i nostri tifosi sono quelli più penalizzati, anche perché non abbiamo mai giocato nel nostro stadio”.