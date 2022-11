Juve Stabia, cambia l'orario del match con il Potenza Intanto sono disponibili i biglietti per la trasferta di domenica a Latina

La Lega comunica che la gara della 15° giornata di campionato, Juve Stabia-Potenza, si giocherà allo stadio Romeo Menti, domenica 27 novembre, alle ore 17:30 e non alle ore 14:30.

Intanto la società stabiese comunica che è possibile acquistare il tagliando per il settore ospiti dello stadio Domenico Francioni per la gara in programma domenica 20 novembre alle ore 14:30 tra Latina Calcio 1932 e S.S. Juve Stabia, valevole per la quattordicesima giornata della Serie C, Girone C, attraverso il circuito online ufficiale ciaotickets, oppure presso la Tabaccheria Muratori – Via Napoli, 229, Castellammare di Stabia, fino alle ore di 19:00 di sabato 19 novembre. Il costo per il Settore Ospiti Intero è di 12 € più prevendita.