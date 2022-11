Italrugby, a Capuozzo il premio di rilvelazione dell'anno “Non ci sono parole adatte per descrivere l’emozione che sto provando ora”.

Ange Capuozzo è l’uomo del momento. Lo scugnizzo d’origine napoletana ha stregato l’Italia della palla ovale con le sue entusiasmanti giocate. Numeri che hanno oltrepassato le Alpi e conquistato l’intero globo diventando il primo atleta Azzurro a ricevere un premio dalla Federazione mondiale. L’estremo dell'Italrugby, che gioca in Francia con lo Stade Toulosain, ha ricevuto il premio di rivelazione dell’anno a Montecarlo.

“Non ci sono parole adatte per descrivere l’emozione che sto provando ora” ha commentato il ragazzo d’origine campana. “E’ un grande onore per me ricevere questo riconoscimento che arriva in seguito ai risultati conquistati con la maglia Azzurra. Se sono stato prima inserito nella rosa delle nominations e poi scelto come miglior rivelazione dell’anno, il merito è anche di tutte le persone che mi hanno supportato: staff, compagni di squadra e la mia famiglia. Condivido questo premio con tutto il movimento rugbistico italiano che nelle ultime settimane ha fatto sentire in modo forte e deciso il proprio sostegno nei confronti della Nazionale”.

Capuozzo è andato in meta anche nell’ultimo match contro il Sudafrica illudendo un po’ gli azzurri in un primo tempo ben giocato. Poi i campioni del mondo in carica hanno dilagato nella ripresa imponendo la prima sconfitta all’Italrugby in questa campagna autunnale.