La Juve Stabia per il sociale, domenica il "Menti" apre le porte a tanti ragazzi Invitate le associazioni del territorio per il match contro il Potenza

La S.S. Juve Stabia è lieta di invitare allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, per la gara della quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, che si giocherà tra Juve Stabia e Potenza, domenica 27 novembre, e che comincerà alle ore 17:30, alcune associazioni del territorio che avranno accesso gratuito all’impianto di Via Cosenza, arricchendo le gradinate della Tribuna Varano.

Il Presidente Andrea Langella ha voluto fortemente che lo stadio Romeo Menti potesse ospitare tanti giovani, con l’intento di sentire la loro voce, tifando per quei colori che sono entrati anche nei loro cuori, superando ogni barriera. E’ così che, insieme al Socio Giuseppe Langella e all’Amministratore Unico Filippo Polcino, nasce l’idea della giornata ‘Insieme a voi!’

La società ha premuto affinchè lo stadio Romeo Menti disponesse di uno strumento atto all’accesso all’impianto per tutti i tifosi, anche con problemi motori, nessuno escluso.

Per l’occasione, le associazioni sono l’associazione ‘Aliante’ di Castellammare di Stabia, il centro di terapia fisica ‘C.T.F.’ di Castellammare di Stabia, l’associazione ‘V.A.L.S.I.’ di San Giuseppe Vesuviano e l’associazione ‘Spicco il Volo’ di Volla.