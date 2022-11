Scherma, CDM spada: Cuomo convocato per la trasferta in Canada Il napoletano farà parte della spedizione che dall'8 all'11 dicembre sarà a Vancouver.

L’esordio è stato positivo. A Berna Valerio Cuomo è tornato ai livelli della scorsa stagione prima dell’infortunio arrivato poco dopo la vittoria di Sochi. Si è visto uno spadista motivato che ha messo in pedana le sue qualità tecniche e fisiche. Ora però serve una conferma per recuperare posizioni nel ranking internazionale e soprattutto tanta fiducia nei propri mezzi.

L’occasione ghiotta è quella della seconda tappa a Vancouver in Canada, che andrà in scena dall’8 all’11 dicembre. Il napoletano può fare bene e dare continuità alla prova di Berna in quello che è il momento più importante. La corsa verso Parigi 2024, il sogno mai nascosto del figlio d’arte del grande Sandro, è ormai iniziata. Fare bene nell’individuale significa giocarsi anche un posto nella prova a squadre dove l’Italia deve crescere, ma ha il potenziale per lottare per le medaglie nei grandissimi appuntamenti. Al Momento il campano è fuori dal quartetto composto da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara.

Nella prova canadese saranno protagonisti uomini e donne insieme. Lunga la lista dei convocati del CT Dario Chiadò, che oltre al napoletano, ha chiamato: Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Enrico Garozzo, Enrico Piatti, Andrea Santarelli e Federico Vismara; tra le donne saliranno in pedana Alessandra Bozza, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Mara Navarria e Giulia Rizzi.



COPPA DEL MONDO DI SPADA FEMMINILE E MASCHILE – Vancouver (Canada), 8-11 dicembre 2022

Convocati spada maschile: Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Enrico Garozzo, Enrico Piatti, Andrea Santarelli, Federico Vismara

Squadra spada maschile: Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

Convocate spada femminile: Alessandra Bozza, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi

Squadra spada femminile: Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Giulia Rizzi

Responsabile d’arma: Dario Chiadò

Staff tecnico: Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo, Daniele Pantoni

Staff medico: Pietro Jansiti, Maurizio Iaschi