Clamoroso dietro front della LEN: a Sanzullo l'oro della 25 km agli Europei Giustizia è fatta: dopo tre mesi il napoletano diventa campione d'Europa.

Semplicemente clamoroso. Ci sono voluti tre mesi per ammettere un grave errore. La protagonista è la Ligue Europeenne de Natation che ha corretto quella che era stata una vera e propria ingiustizia. Intatti, sono state assegnate le medaglie della 25 km di nuoto di fondo degli Europei di Roma, gara che era stata sospesa prima e annullata poi tra le ire dei nuotatori e in particolare di Mario Sanzullo, atleta napoletano che quella competizione l’aveva vinta. Al momento dell’interruzione erano stati nuotati 19 km e Sanzullo aveva chiuso davanti a tutti. I piazzamenti, che avrebbero dovuto essere congelati subito, non avevano portato che delusione e rassegnazione nelle parole di chi quello sforzo immane lo aveva sostenuto e si era sentito dire che quella gara non avrebbe espresso una classifica finale.

Però, è proprio il caso di dire, meglio tardi che mai. Marzio Sanzullo del Circolo Canottieri Napoli è il nuovo campione europeo della specialità dove registriamo un trionfo azzurro con l’argento di Dario Verani e il bronzo di Mattero Furlan.

Tra le donne, invece, primo posto per la francese Caroline Jouisse davanti alle italiane Barbara Pozzobon, medaglia d'argento, e Veronica Santoni che di mette al collo quella di bronzo.

Medagliere complessivo dopo l’assegnazione delle medaglie del fondo.

1. Italia 25 ori, 26 argenti, 21 bronzo = 72

2. Gran Bretagna 10-8-9 = 27

3. Ucraina 10-6-1 = 17

Dettaglio medaglie italiane

Oro (25)

N. Alberto Razzetti nei 400 misti

N. Margherita Panziera nei 200 dorso

N. Thomas Ceccon nei 50 farfalla

N. Nicolò Martinenghi nei 100 rana

N. Simona Quadarella negli 800 stile libero

S. Giorgio Minisini nel solo tech

S. Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel mixed free

N. Benedetta Pilato nei 100 rana

N. Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero

S. Giorgio Minisini nel solo free

N. 4x100 stile libero mas con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo

S. Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel mixed tech

T. Team Event con Chiara Pellacani, Andreas Sargent Larsen, Sarah Jodoin di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu

N. Simona Quadarella nei 1500 stile libero

T. Elena Bertocchi dal trampolino un metro

N. Nicolò Martinenghi nei 50 rana

N. Margherita Panziera nei 100 dorso

N. Thomas Ceccon nei 100 dorso

N. 4x100 mista mas con Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta, Alessandro Miressi

T. Chiara Pellacani dai 3 metri

T. Lorenzo Marsaglia dai 3 metri

F. Gregorio Paltrinieri nella 5 km

F. Domenico Acerenza nella 10 km

F. 4x1.25 km mixed con Rachele Bruni, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri

F. Mario Sanzullo nella 25 km

Argento (26)

S. Squadra nella routine tecnica con Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru ed Enrica Piccoli

N. Staffetta 4x200 stile libero con Marco De Tullio, Lorenzo Galossi, Gabriele Detti, Stefano Di Cola

S. Linda Cerruti nel solo tech

S. Highlights con Domiziana Cavanna, Lida Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino

N. Federico Poggio nei 100 rana

N. 4x100 mista mixed con Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo, Silvia Di Pietro

N. Lisa Angioli nei 100 rana

S. Linda Cerruti nel solo free

S. Libero Combinato con Gemma Galli, Domiziana Cavanna e Linda Cerruti, Costanza Di Camillo e Costanza Ferro, Marta Iacoacci, Marta Murro e Enrica Piccoli

N. Silvia Scalia nei 50 dorso

S. Squadra nella routine free con Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru ed Enrica Piccoli

N. Martina Carraro nei 200 rana

N. Thomas Ceccon nei 50 dorso

N. Simone Cerasuolo ne 50 rana

N. Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero

N. Leonardo Deplano nei 50 stile libero

N. Benedetta Pilato nei 50 rana

N. Simona Quadarella nei 400 stile libero

N. Alberto Razzetti nei 200 misti

T. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel sincro trampolino 3 metri

T. Lorenzo Marsaglia dal trampolino un metro

F. Domenico Acerenza nella 5 km

F. Ginevra Taddeucci nella 10 km

T. Giovanni Tocci-Lorenzo Marsaglia nel trampolino 3 metri sincro

F. Dario Verani nella 25 km

F. Barbara Pozzobon nella 25 km

Bronzo (21)

N. Pier Andrea Matteazzi nei 400 misti

S. Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo tech

N. Alessandro Miressi nei 100 stile libero

N. Lorenzo Galossi negli 800 stile libero

N. Luca Pizzini nei 200 rana

S. Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo free

N. Martina Caramignoli nei 1500 stile libero

T. Sarah Jodoin di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu nel sincro piattaforma mixed

T. Chiara Pellacani dal trampolino un metro

N. Alberto Razzetti nei 200 farfalla

N. Sara Franceschi nei 200 misti

N. 4x200 stile libero mixed con Stefano Di Cola, Matteo Ciampi, Alice Mizzau e Antonietta Cesarano

T. Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel trampolino 3 metri mixed

N. Ilaria Cusinato nei 200 farfalla

T. Giovanni Tocci dal trampolino un metro

H. Elisa Cosetti dai 20 metri

F. Giulia Gabbrielleschi nella 5 km

T. Giovanni Tocci dal trampolino 3 metri

H. Alessandro De Rose dai 27 metri

F. Matteo Furlan nella 25 km

F. Veronica Santoni nella 25 km