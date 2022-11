Gevi Napoli Basket: finale amaro contro la Bertram, vince Tortona 74-73 Serie A, risulta decisiva la tripla di Luca Severini nel minuto finale del match

Finale amaro sul parquet della Bertram Tortona per la Gevi Napoli, sconfitta dal team piemontese con il punteggio di 74-73 nella gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Risulta decisiva la tripla di Luca Severini per il sorpasso nel minuto conclusivo del match.

Coach Buscaglia: "C'è lo step di crescita"

"Dispiace molto. Abbiamo fatto un’ottima gara, mettendo in campo intensità e presenza. - ha spiegato il coach azzurro, Maurizio Buscaglia - C’è stato un primo tempo molto importante, nella ripresa siamo riusciti anche a resistere al loro ritorno. Nel finale abbiamo costruito il tiro per vincere, era quello che volevamo, purtroppo non siamo riusciti a segnare. C’è stato uno step di crescita".

Coach Ramondino: "Vittoria in una gara sofferta"

"Da parte nostra devono esserci grande soddisfazione e grande gioia per una vittoria in una partita sofferta. - ha spiegato il coach dei piemontesi, Marco Ramondino - Serve dare grande credito allo staff di Napoli per il piano partita messo in pratica, abbassando i ritmi con i cambi di difesa e la zona. In questa gara abbiamo avuto difficoltà a trovare continuità e ritmo in attacco, ma nel secondo tempo è stato importante salire di qualità dopo un primo in cui abbiamo tirato molto male da tre punti nonostante i buoni tiri costruiti".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ottava Giornata

Bertram Tortona - Gevi Napoli 74-73

Parziali progressivi: 20-23, 30-35, 53-53

Tortona: Christon 8, Mortellaro ne, Errica ne, Candi 5, Tavernelli ne, Filloy 9, Severini 9, Harper 12, Daum 9, Radosevic 6, Macura 16, Filoni ne. All. Ramondino

Napoli: Zerini 4, Howard 17, Michineau 9, Dellosto, Davis 4, Uglietti 8, Williams 18, Stewart 6, Zanotti 7, Sinagra ne, Grassi ne. All. Buscaglia