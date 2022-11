Basket Serie B: la Geko PSA Sant'Antimo batte Teramo 76-65 Vittoria sul neutro del PalaTedeschi di Benevento per la Partenope di coach Gandini

La Geko PSA Sant'Antimo batte Teramo con il punteggio di 76-65 nella gara valida per la nona giornata del girone D di Serie B sul campo neutro del PalaTedeschi di Benevento. Agli abruzzesi non bastano i 37 punti di Calbini. Sant'Antimo ha risposto con i 27 di Scali, coadiuvato da Mennella.

Coach Gandini: "Disattenzioni da ridurre"

"Una vittoria importante in una partita che nascondeva mille difficoltà ed altrettante insidie. - ha spiegato il coach della Partenope, Gandini - Mai cercato alibi, non lo faremo ora, ma sottolineo come questo gruppo sappia sempre reagire alle difficoltà che gli si presentano davanti, e l’ha fatto anche oggi. Certo dobbiamo ridurre le disattenzioni che ci portano spesso a perdere vantaggi importanti, siamo andati meglio rispetto a Monopoli, ma abbiamo margini importanti. Bene anche i giovani e Sabatino in particolare, che è entrato in un momento difficile e ha avuto impatto, segno che anche loro stanno crescendo bene".

Il tabellino

Serie B - Girone D

Nona Giornata

Geko PSA Sant'Antimo - Teramo a Spicchi 2K20 76-65

Parziali: 20-15, 16-15, 24-19, 16-16

Sant'Antimo: Scali 27 (6/6, 5/5), Mennella 11 (4/4, 1/1), Cantone 8 (1/1, 2/2), Maggio 6 (0/0, 2/2), Cannavina 6 (0/0, 2/2), Montanari 6 (3/3, 0/0), Quarisa 4 (2/2, 0/0), Sgobba 4 (2/2, 0/0), Gloria 4 (2/2, 0/0), Sabatino, Coralic

Teramo: Calbini 37 (3/3, 10/10), Guastamacchia 9 (0/0, 3/3), Perin 9 (0/0, 3/3), Galipò 6 (0/0, 2/2), Cianci 2 (1/1, 0/0), Vigori 2 (1/1, 0/0), Semprini, Sacchi, Mora, Ferri, Di Febo

Foto: pagina ufficiale Facebook PSA Partenope Sant'Antimo